Женщина арестована при попытке провезти наркотики на Пхукет внутри плюшевой свинки

Полиция Пхукета предотвратила поставку на Пхукет партии метамфетамина из Транга. Женщина-наркокурьер прятала наркотики внутри плюшевой свинки.

Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщила полиция Пхукета, 30-летняя уроженка провинции Транг Сирилак Ветсри была арестована на втором пхукетском автовокзале вечером понедельника, 28 октября. Сотрудники правоохранительных органов заранее знали о готовящейся доставке наркотиков и к моменту прибытия междугороднего автобуса уже ожидали госпожу Ветсри.

При себе у женщины была обнаружена плюшевая свинка, внутри которой и были спрятаны наркотики. В общей сложности у госпожи Ветсри изъяли 600 таблеток метамфетамина.

После ареста полицейские досмотрели комнату в общежитии, где проживала женщина, и обнаружили там винтовку. В полицейском отчете оружие указано как самодельное.

Госпоже Ветсри предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории и незаконном хранении огнестрельного оружия.

В ходе визита полицейских в общежитие задержаны были еще два человека. 18-летний Апичет Покпуанг был задержан за хранение боеприпасов (у юноши обнаружили два патрона .38 калибра). 27-летний Сомсак Суваннарат был задержан за хранение наркотических средств пятой категории (у него обнаружили 1,25 л сока кратома).





