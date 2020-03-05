Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Женщин погибла в результате падения со скалы в Ао-Нанге

Полиция Краби проводит расследование по факту гибель 55-летней Нантаван Фреи в Ао-Нанге. Согласно текущей версии, женщина занималась скалолазанием и сорвалась со скалы 2 марта.

Новости Пхукета

5 Марта 2020, 10:22 AM
Женщин погибла в результате падения со скалы в Ао-Нанге. Фото: Полиция Ао-Нанга

Женщин погибла в результате падения со скалы в Ао-Нанге. Фото: Полиция Ао-Нанга

Как сообщил шеф полиции Краби полковник Сомчай Сытортракун, тело мертвой женщины было обнаружено у подножья скалы Кхао-То-Луанг около 10:00 утра.

Женщина лежала на земле в альпинистском снаряжении, закрепленный на талии репшнур был другим концом зафиксирован на 30-метровой высоте.

Документы погибшей (водительские права шведского образца) обнаружились в одной из находившихся рядом сумок. Согласно предварительному заключению медиков, женщина погибла не менее, чем за 12 часов до обнаружения тела.

Как пояснил шеф полиции Ао-Нанга Апхичарт Джинапен, госпожа Фрея была уроженкой Канчанабури. Женщина была жената на гражданине Швеции и обычно проживала в его родной стране, но у семьи также был дом в Ао-Нанге.

«Супруг госпожи Фреи и их сын нанесли визит в полицейский участок и засвидетельствовали гибель жены и матери. Они не считают, что в обстоятельствах ее смерти могут быть подозрительные моменты», – заявил господин Джинапен.

«На данном этапе расследования мы полагаем, что госпожа Фрея сорвалась со скалы, но пока не можем официально заявить, случайно ли это произошло или нет. Мы опрашиваем людей, которые могут что-то знать, и ждем итогового заключения медиков», – добавил он.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Таиланде
Военные учения Cobra Gold 2020 начались в Таиланде
Тайские пользователи интернета в исследовании Digital 2020
27 человек погибли при стрельбе в торговом цетре в Накхон-Ратчасиме
Турист и туристка из Австрии погибли в лобовом столкновении скутера с пикапом
Власти Краби опровергли сообщения о 100 заражениях коронавирусом
Бангкок возглавил список городов вне Китая с максимальной уязвимостью к коронавирусу
Таиланд готовится отметить день Макха Буча, продажа алкоголя будет запрещена 8 февраля
В Таиланде выявили шесть новых случаев заражения китайским коронавирусом
Задержанный за оверстэй иностранец скончался в камере бангкокского аэропорта
Грабитель из Лопбури арестован
Союз российских соотечественников в Таиланде получил официальный статус
Почетное консульство России планируется открыть на севере Таиланда
Британец погиб в результате взрыва неисправного фейерверка в новогоднюю ночь
Владельца автомастерской расстреляли из автоматов Калашникова в Транге

 

Cassia Phuket
Top of the Gulf Regatta 2020
Mitsu Tiansin Motors
Thai Residential
QSI International School Phuket

 