Железную дорогу на Пхукете могут заменить электробусами

Министр транспорта Саксаям Чидчоб выступил с предложением рассмотреть возможность радикального изменения проекта легкой железной дороги на Пхукете. Министр предложил Управлению скоростного общественного транспорта (MRTA) оценить возможность запуска на Пхукете электробусов. Прокладка легкой железной дороги оценивается в 35 млрд бат, то замена подвижного состава и отказ от рельс могут позволить сэкономить 10 млрд.

Новости Пхукета

8 Ноября 2020, 12:16 PM

Министр транспорта Таиланда на Пхукете. Фото: PR Phuket

Информацию о предложенной министром альтернативе опубликовал 6 ноября уважаемый тайский деловой журнал Thasettakij. В публикации говорится, что господин Читчоб распорядился рассмотреть возможность альтернативы после выездного совещания кабмина на Пхукете. При этом ни Минтранс, ни пхукетский офис PR-департамента официально об этом не сообщали.

Thasettakij пишет, что министр Чидчоб вдохновлялся опытом систем общественного транспорта в зарубежных городах.

«Не придется прокладывать рельсы и организовывать сигнальную систему, а местные жители также выиграют за счет низких тарифов», – цитирует министра деловой журнал.

«Впрочем, с течением времени экономия будет менее значительной, поскольку старые электробусы нужно будет заменять новыми», – добавил министр.

Господин Чидчоб указал, что проект еще не финализирован, так что MRTA не обязано прокладывать именно железную дорогу.

«В последних исследованиях мы увидели, что пользоваться системой будут лишь около 39 тыс. человек в день, так что это может быть автобусная система. Изначально в специальном формате автобусов-экспрессов», – отметил министр.

При этом идея господина Чидчоба не предполагает пересмотра маршрута. Более того, как и железная дорога, полоса для электробусов должна быть проложена по разделительной линии Thepkrasattri Rd. Так что проект, если он будет реализован, потребует масштабных дорожных работ.

«Проблем здесь быть не должно. MRTA уже обсудила с Департаментом скоростных магистралей идею удаления центральной разделительной линии, замены дорожного полотна и установку ограничительных барьеров, для отделения обычного трафика от общественного транспорта. Но MRTA также нужно дальше проработать вопрос организации остановок. Нужны ли еще какие-то доработки? Или запланированного количества станций в выбранных местах достаточно? Можно ли использовать какие-либо пространства в коммерческих целях?» – озвучил список вопросов господин Читчоб.

Также министр отметил, что нужно повнимательнее посмотреть на организацию дорожных развязок. Возможно, в случае с электробусами можно было бы отказаться от прокладки тоннелей и установить светофоры, которые будут давать автобусам приоритет.

Наконец, господин Читчоб попросил публику не делать поспешных выводов об отказе от железной дороги в пользу нового транспорта. Министр подчеркнул, что такая опция всего лишь рассматривается.