Железную дорогу на Пхукет начнут строить не раньше 2023 года

Строительство легкой железной дороги на Пхукете должно стартовать в 2023 году, а начало работы нового вида общественного транспорта ожидается в 2026 году. Соответствующие сроки были озвучены на очередных общественных слушаниях по проекту, прошедших 24 августа в Phuket Royal City Hotel.

Новости Пхукета

26 Августа 2020, 10:50 AM

Предполагаемый маршрут легкой железной дороги на Пхукете. Фото: ОТР

Обновленную информацию по проекту озвучил помощник главы Управления скоростного общественного транспорта Таиланда (MRTA) Сарот Торсуван, специально прибывший на Пхукет из Бангкока, чтобы рассказать жителям острова о проекте и собрать их отзывы. Как отметила PR-служба Пхукета, собранные отзывы будут использоваться для «поддержки проекта в будущем».

«Мы планируем представить отзывы людей и собственные исследования кабинету министров в середине следующего года, а в 2022 году начать прием заявок от желающих инвестировать в проект представителей частного сектора, с тем чтобы начать строительство в 2023 году и сдать готовую к использованию линию в 2026 году», – цитирует PR-служба слова господина Торсувана.

Общая концепция легкой железной дороги (также именуемой скоростным трамваем) не изменилась. Первая фаза проекта предполагает прокладку 42-километровой линии от международного аэропорта Пхукета до кольца Чалонга. Линия будет идти по Thepkrasattri Rd. до Пхукет-Тауна, затем – по городским улицам до Сапан-Хина, оттуда – на шоссе Chao Fa East Rd. (по мосту Thepsrisin Bridge) и по нему до кольца Чалонга. Всего на маршруте предусмотрена 21 станция, включая одну подземную и одну надземную.

В ходе общественных слушаний 24 августа жители Пхукета высказали ряд пожеланий. В частности, были озвучены просьбы увеличить число остановок на Thepkrasattri Rd., ввести льготные цены на билеты для местных жителей (по плану тарифы должны составлять от 35 бат до 140 бат), предусмотреть в вагонах места для багажа туристов. Кроме того, жители острова хотели бы более регулярно получать информацию о ходе реализации проекта.

Первая фаза легкой железной дороги (от аэропорта до кольца Чалонга) должна обойтись в 35 млрд бат, из которых 1,5 млрд придутся на выкуп земли, 25 млрд – на строительные работы, 3,5 млрд – на инженерные сети и системы, 3 млрд – на подвижной состав.

Как сообщалось ранее, проект должен быть реализован в формате частно-государственного партерства (PPP Net Cost). Государство намерено вложить 27 млрд бат, тогда как остальное должны предоставить частные инвесторы, которые в обмен получат 28-летнюю концессию (три года строительства и 25 лет функционирования объекта). По оценкам властей, внутренняя экономическая ставка дохода (EIRR) будет составлять 13,11%.

За первой фазой проекта должна последовать вторая, предусматривающая прокладку 16,5-километровой ветки до Тха-Нуна в провинции Пханг-Нга (с тремя остановками). В перспективе эта ветка должна быть соединена с планируемой железной дорогой из Сурат-Тхани до Пханг-Нга.

Отметим, что сроки строительства и сдачи железной дороги на Пхукете сдвигаются не в первый раз. Так пять лет назад официальные лица утверждали, что новый транспорт появится на Пхукете в 2021 году, а в декабре прошлого года в качестве срока сдачи линии назывался 2024 год.