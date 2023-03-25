Жаркий сезон в Таиланде будет жарче обычного

На текущей неделе самая высокая температура воздуха была зафиксирована в северной провинции Пхетчабури, где в четверг столбики термометров поднимались до отметики в 41,5 градуса, пишет Bangkok Post.
Впрочем, это еще не предел. В Сукхотхае, Таке, Лампанге и Мэ-Хонг-Соне синоптики ожидают в этом сезоне до 43 градусов Цельсия, пишет Bangkok Post.
Прогноз Южного метеорологического центра TMD по западному побережью (он расположен в Май-Кхао), опубликованный в 6:00 утра сегодняшнего дня, предвещает температуру воздуха на острове в 37 градусов Цельсия. В ряде районов острова (10% от всей территории) возможны грозы.
Ветер северо-западный со скоростью 10-30 км/ч, высота волн на море – менее 1 м. На острове стоит типичная мартовская погода.