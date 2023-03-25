Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Жаркий сезон в Таиланде будет жарче обычного

И сезон дождей, и последовавший за ним сезон максимально комфортной погоды в этом году оказались более продолжительными, нежели обычно бывает. Что касается наступившего жаркого сезона, то он будет минимум на 1 градус Цельсия жарче нормы, заявила глава Метеорологического департамента Таиланда (TMD) Чомпари Чомпхурат.

Новости Пхукета

25 Марта 2023, 09:59 AM
Туристы у Храма изумрудного Будды в Бангкоке. Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

Туристы у Храма изумрудного Будды в Бангкоке. Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

Прогноз погоды на Пхукете на день, опубликованный в 6:00 утра 25 марта. Фото: Phuket Met

Прогноз погоды на Пхукете на день, опубликованный в 6:00 утра 25 марта. Фото: Phuket Met

На текущей неделе самая высокая температура воздуха была зафиксирована в северной провинции Пхетчабури, где в четверг столбики термометров поднимались до отметики в 41,5 градуса, пишет Bangkok Post.

Впрочем, это еще не предел. В Сукхотхае, Таке, Лампанге и Мэ-Хонг-Соне синоптики ожидают в этом сезоне до 43 градусов Цельсия, пишет Bangkok Post.

Прогноз Южного метеорологического центра TMD по западному побережью (он расположен в Май-Кхао), опубликованный в 6:00 утра сегодняшнего дня, предвещает температуру воздуха на острове в 37 градусов Цельсия. В ряде районов острова (10% от всей территории) возможны грозы.

Ветер северо-западный со скоростью 10-30 км/ч, высота волн на море – менее 1 м. На острове стоит типичная мартовская погода.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пожары продолжаются в центральной и северной частях Пхукета
Губернатор Пхукета обсудил с послами сосуществование туристов и местного населения
Остров на озере у Най-Харна закроется для посещения на две недели
Турполиция обещает усиление борьбы с оверстэем и затрагивающими туризм преступлениями
Пхукет и Исан вошли в список лучших мест в мире по версии TIME
В Таиланде приглашают водителей на бесплатную проверку техники к Сонгкрану
Перебои с водой ожидаются завтра на мысе Панва
Мотоциклист погиб под колесами грузовика в Раваи
У мусульман Пхукета начался священный месяц Рамадан
У туристического автобуса отказали тормоза на спуске с холма
Танкер протаранил рыболовецкую лодку в Сиамском заливе
Туристы из России потерялись в джунглях на севере Пхукета
На Пхукете начали использовать труд заключенных на чистке водоотводов
Выборы в Таиланде назначили на 14 мая
Мотоциклист получил тяжелые травмы, а его пассажирка погибла аварии на трассе Камала-Патонг

 

SAii Laguna Sunday Brunch
Thai Residential
The Pavilions Phuket

 