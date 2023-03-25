Жаркий сезон в Таиланде будет жарче обычного

И сезон дождей, и последовавший за ним сезон максимально комфортной погоды в этом году оказались более продолжительными, нежели обычно бывает. Что касается наступившего жаркого сезона, то он будет минимум на 1 градус Цельсия жарче нормы, заявила глава Метеорологического департамента Таиланда (TMD) Чомпари Чомпхурат.

Новости Пхукета

Прогноз погоды на Пхукете на день, опубликованный в 6:00 утра 25 марта. Фото: Phuket Met

На текущей неделе самая высокая температура воздуха была зафиксирована в северной провинции Пхетчабури, где в четверг столбики термометров поднимались до отметики в 41,5 градуса, пишет Bangkok Post.

Впрочем, это еще не предел. В Сукхотхае, Таке, Лампанге и Мэ-Хонг-Соне синоптики ожидают в этом сезоне до 43 градусов Цельсия, пишет Bangkok Post.

Прогноз Южного метеорологического центра TMD по западному побережью (он расположен в Май-Кхао), опубликованный в 6:00 утра сегодняшнего дня, предвещает температуру воздуха на острове в 37 градусов Цельсия. В ряде районов острова (10% от всей территории) возможны грозы.

Ветер северо-западный со скоростью 10-30 км/ч, высота волн на море – менее 1 м. На острове стоит типичная мартовская погода.