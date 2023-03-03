Жаркий сезон формально начнется 5 марта, в ряде провинций ждут до 43С

Одновременно произойдет корректировка господствующего направления ветра в северной части страны, который будет скорее юго-восточным, нежели северо-восточным, пишет Bangkok Post.
Это принесет особую жару на север и северо-восток с «дневными пиками, достигающими не менее 35С после полудня». По утрам будет, разумеется, прохладней.
Синоптики ожидаются, что средняя температура вплоть до конца жаркого сезона в середине мая, будет составлять 35,5С, что на полтора градуса выше прошлогоднего показателя в 34С.
Самым жарким тайское лето будет не в столице (38-39С), а в Сукхотхае, Таке, Мэ-Хонг-Соне и Лампанге (40-43С).