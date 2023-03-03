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Жаркий сезон формально начнется 5 марта, в ряде провинций ждут до 43С

В Таиланде с 5 марта формально начнется самая жаркая часть года, когда столбики термометров будут подниматься до 43 градусов Цельси, объявил Метеорологический департамент Таиланда (TMD) в уведомлении от 3 марта. Имя файла на сервере TMD – «Лето 2566».

Новости Пхукета

4 Марта 2023, 07:00 AM
Тайские синоптики объявили о начале самой жаркой части года с 5 марта. Продлится она два с половиной месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тайские синоптики объявили о начале самой жаркой части года с 5 марта. Продлится она два с половиной месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тайские синоптики объявили о начале самой жаркой части года с 5 марта. Продлится она два с половиной месяца. Фото: TMD

Тайские синоптики объявили о начале самой жаркой части года с 5 марта. Продлится она два с половиной месяца. Фото: TMD

Одновременно произойдет корректировка господствующего направления ветра в северной части страны, который будет скорее юго-восточным, нежели северо-восточным, пишет Bangkok Post.

Это принесет особую жару на север и северо-восток с «дневными пиками, достигающими не менее 35С после полудня». По утрам будет, разумеется, прохладней.

Синоптики ожидаются, что средняя температура вплоть до конца жаркого сезона в середине мая, будет составлять 35,5С, что на полтора градуса выше прошлогоднего показателя в 34С.

Самым жарким тайское лето будет не в столице (38-39С), а в Сукхотхае, Таке, Мэ-Хонг-Соне и Лампанге (40-43С).

 

 

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