Жалобы таксистов обсудили на Пхукете

Власти Пхукета провели межведомственное совещание, посвященное проблемам таксистов, жалующихся на конкуренцию со стороны новых игроков рынка, работающих через мобильные приложения. На встрече 20 сентября разбирались вопросы объединений водителей с эксклюзивными правами на клиентов в аэропорту Пхукета и на пирсе в Рассаде, а также водителей такси со счетчиками. Первые две группы в этом году лишились монополии на клиентов в своих традиционных угодьях. У таксиметров никакой территории никогда не было, а имеющееся эксклюзивное право брать пассажиров «с обочины» не интересует их самих.

Новости Пхукета

21 Сентября 2023, 12:24 PM

На Пхукете обсудили жалобы таксистов, столкнувшихся в 2023 году с ущемлением своих полу-официальных монопольных прав. Фото: PR Phuket

Совещание проходило 20 сентября в «переговорном зале» Damrongtham Center, председательствовал на встрече вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, первый заместитель главы провинции, взявший на себя основную работу губернатора Наронга Вунсиеу, завершающего карьеру на госслужбе.

Среди представителей прочих ведомств присутствовали замначальника полиции полковник Джирасак Сиемсак, глава пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) Адча Буачан и заместитель главы местного отделения Командования внутренних операций вооруженных сил (ISOC) капитан Тхамманун Сэнгдуангди.

Как сообщила PR-служба провинции, встреча была посвящена «результатам деятельности по решению проблем, произрастающих из работы такси на территории провинции». За официальным названием скрывается разбор жалоб, которые подали властям три объединения таксистов:

Картель таксистов, обслуживающих пирс в Рассаде (Rassada VIP Coral Tour Group); Объединение водителей такси со счетчиками (таксиметров) Пхукета; Кооператив обслуживающих аэропорт таксистов Phuket Limousine and Business Services Cooperative (PBC).

В публикации PR Phuket приводится конкретика только по вопросам первой группы, которой в июне пришлось признать, что сторонние водители также имеют право забирать туристов из порта, который обслуживает паромы на Пхи-Пхи. Таким образом шоферы Rassada VIP Coral Tour Group лишились монополии на пассажиропов с паромов, притом что получили ее от оператора морского транспорта не бесплатно.

По итогам встречи было решено, что выделением зоны для сторонних такси и прочими вопросами должна заняться административная организация провинции Пхукета (PPAO, Phuket OrBorJor). В тексте речь идет только об организационных вопросах, касающихся совместной работы в порту Rassada Pier водителей местного кооператива и других легальных таксистов.

PR-служба не привела никакой конкретики касательно претензий двух других групп и не коснулась их сути. Впрочем, сами таксисты довольно понятно озвучили в свое время, что недовольны потерей доходов из-за конкуренции с шоферами Car App, будь они легальными или нелегальными участниками рынка.

Акция протеста водителей таксиметров

Порядка 60 водителей таксиметров собрались у здания Provincial Hall утром 13 июня, чтобы публично обратиться к властям Пхукета с просьбой защитить их от конкуренции со стороны шоферов Bolt, Grab и других приложений. Таксисты прямо заявили, что подразумевают защиту и от тех, кто занимается извозом нелегально, и от тех, кто получил все необходимые разрешения от Дептранса.

В петиции водителей таксиметров содержались пять требований:

Приостановить регистрацию новых участников программы CAR APP и выдачу стикеров, разрешающих оказывать услуги такси на частных авто с черно-белыми номерами, «потому что их уже слишком много, и количество увеличивается каждый день». Ужесточить борьбу с водителями, оказывающими услуги через мобильные приложения без регистрации и получения наклейки CAR APP. Поддерживать баланс между числом машин CAR APP и таксиметров, чтобы последним хватало клиентуры, поскольку у водителей такси выше операционные расходы, чем у лиц на авто с черно-белыми номерами. Обеспечить таксиметрам удобный доступ к пассажирам в аэропорту. Сформировать межведомственную рабочую группу для решения вышеперчисленных и иных вопросов.

В публикации PR Phuket от 20 сентября ничего не говорится о том, какие из этих вопросов обсуждались на последнем совещании и какие решения были приняты. Водители таксиметров подавали петицию на имя губернатора, однако нельзя с уверенностью сказать, его ли офис будет заниматься этим вопросом или, как в предыдущем случае, передаст работу РРАО.

Жалоба водителей из аэропорта

Кооператив PBC подал жалобу на потерю доходов 6 сентября, через пять дней после того, как водителей Grab официально допустили к пассажирам в аэропорту, организовав для них зону приема клиентов между терминалами внутренних и международных рейсов.

Жалобу на имя президента РРАО Ревата Арироба подал президент кооператива Чукиат Паньявай. Второй кооператив, носящий название PMK и имеющий аналогичную концессию на развоз пассажиров из аэропорта, к жалобе не присоединился.

В публичном заявлении господин Паньявай подчеркнул, что хочет, чтобы на ситуацию обратил внимание министр транспорта. От лица кооператива РВС он выразил надежду, что министр «придет на помощь местным жителям, для которых работа в общественном транспорте – основное занятие».

Впрочем, никаких конкретных соображения в той публикации PR Phuket не приводилось. В сообщении от 20 сентября подробностей тоже нет.

Жалобы обоих объединений таксистов касаются конкуренции со стороны водителей, работающих через мобильные приложения (система носит название Car App на Пхукете). Она упомянута в заключительной части сообщения PR Phuket. В тексте говорится о необходимости создания базы данных по этим шоферам с указанием того, через какие приложения работает каждый из них.

«Это будет база данных пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO). Она будет служить для организации работы общественных такси. Соответствующая информация должна быть запрошена у Министерства цифровой экономики и общество», – отметила PR Phuket.