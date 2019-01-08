Жалобы на спидботы начали принимать через Facebook

Морской департамент Таиланда запустил создал отдельную страницу в соцсети Facebook, предназначенную для приема жалоб на действия капитанов морских судов и операторов морского туризма.

Новости Пхукета

8 Января 2019, 01:14 PM

Фото: Marine Department

Страница для приема жалоб в Facebook была открыта в понедельник, 7 января. В Морском департаменте полагают, что так туристам будет проще сообщать ведомству о лицах, игнорирующих требования безопасности и оказывающих некачественные услуги в сферах морского туризма и морских пассажироперевозок.

Впрочем, главное препятствие для оперативного реагирования на сообщения эта страница так и не устранила. Как пояснил исполняющий обязанности главы офиса Морского департамента на Пхукете Вивит Читчертвонг, обрабатывать жалобы будут в центральном офисе ведомства в Бангкоке и лишь затем направлять указания на места.

«После того, как Морской департамент обработает полученное сообщение, информация будет прислана нам. После этого мы сможем принять меры по факту жалобы и либо вынести оператору судна предупреждение, либо оштрафовать его, либо лишить лицензии. Также мы можем в принудительном порядке заставить нарушителя пройти обучающий курс после назначения штрафа или предупреждения», – заявил он.

До 7 января у Морского департамента было два канала приема жалоб – специальная страница на сайте ведомства и телефонная горячая линия 1199. Главная же проблема состоит не в нехватке каналов связи, а в эффективности реагирования на жалобы. Примером этого может служить один из недавних инцидентов у острова Майтон, где маневрировавший на высокой скорости спидбот едва не переехал купальщика.

В беседе с The Phuket News господин Читчертвонг указал, что никакой информации об инциденте в его офис не поступало, хотя жалоба на произошедшее была подана через вебсайт Морского департамента еще 27 декабря, в чем можно убедиться, зайдя на сам сайт.

«Спидбот турпоператора [указано название] едва не переехал купальщица у острова Майтон. Мы вместе с друзьями были на борту яхты, стоявшей на якоре неподалеку в том же заливе, и события разворачивались прямо на наших глазах. Спидбот влетел в бухту на полной скорости, чтобы впечатлить туристов, и только наших лихорадочные крики заставили капитана остановиться в последнюю секунду. К счастью, купальщик выплыл из под лодки невредимым. Это был самый безрассудный образец управления судна, который мы только видели, с полным игнорированием безопасности», – говорится в сообщении.

Автор жалобы приложила к сообщению фотографии, позволяющие идентифицировать компанию-оператора судна, и выразила уверенность, что найти капитана спидбота не составит труда. Впрочем, за прошедшие с момента инцидента 11 дней ничего реакции Морского департамента не последовало. Пхукетский офис ведомства никаких распоряжений на этот счет не получал.