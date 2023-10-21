Земельные резервы SorPorKor на Пхукете могут пойти под отели и апартаменты

Объем доступной для застройки земли на Пхукете может существенно возрасти, если Минсельхоз решится на перевод в пользование обширных резервов, находящихся сейчас под управлением Агентства по реформе сельхозземель (ALRO или SorPorKor). С 2020 года список целевых назначений земли, которая может выдаваться «фермерам» через ALRO/SorPorKor, включает не только сельское хозяйство, но также отельную и жилую застройку. Таиланд воздерживается от того, чтобы активно передавать эти участки под подобные цели, но в ходе визита на Пхукет в октябре глава Минсельхоза Тхаманат Промпоу обсуждал с местными официальными лицами именно это. А за несколько дней до поездки он же председательствовал на заседании ALRO, на котором было принято решение о том, что землю SorPorKor можно будет оформлять в собственность.

Новости Пхукета

Министр сельского хозяйства прибыл 20 октября на Пхукет для ознакомления с тем, что имеется в закромах ALRO из земельных резервов. Имеется же там немало приморских участков с туристическим потенциалом. Фото: PR Phuket

Министр сельского хозяйства прибыл 20 октября на Пхукет для ознакомления с тем, что имеется в закромах ALRO из земельных резервов. Имеется же там немало приморских участков с туристическим потенциалом. Фото: PR Phuket

Министр сельского хозяйства прибыл 20 октября на Пхукет для ознакомления с тем, что имеется в закромах ALRO из земельных резервов. Имеется же там немало приморских участков с туристическим потенциалом. Фото: PR Phuket

Министр сельского хозяйства прибыл 20 октября на Пхукет для ознакомления с тем, что имеется в закромах ALRO из земельных резервов. Имеется же там немало приморских участков с туристическим потенциалом. Фото: PR Phuket

Министр сельского хозяйства прибыл 20 октября на Пхукет для ознакомления с тем, что имеется в закромах ALRO из земельных резервов. Имеется же там немало приморских участков с туристическим потенциалом. Фото: PR Phuket

Министр сельского хозяйства прибыл 20 октября на Пхукет для ознакомления с тем, что имеется в закромах ALRO из земельных резервов. Имеется же там немало приморских участков с туристическим потенциалом. Фото: PR Phuket

Министр сельского хозяйства прибыл 20 октября на Пхукет для ознакомления с тем, что имеется в закромах ALRO из земельных резервов. Имеется же там немало приморских участков с туристическим потенциалом. Фото: PR Phuket

Агентство ALRO, более известное под тайской аббревиатурой SorPorKor, было создано после принятия Закона о земельной реформе в 1975 году. Целью реформы была поддержка малоимущего сельского населения за счет выделения ему в пользование выродившихся лесов и других находящихся в госсобственности земель, пригодных для использования в сельском хозяйстве, но пока никак не используемых.

Подобные участки нашлись и на Пхукете, хотя их пригодность для организации плантаций или садов была сомнительной из-за ландшафта местности. Речь шла об участках, которые выглядели бесперспективными в 1975 году, когда не думал, что через несколько десятилетий остров станет популярным туристическим направлением, где каждый рай земли у моря или с видом на море будет на вес золота.

На Пхукете, как напомнил в ходе визита 20 октября министр Промпоу, в управление ALRO были переданы примерно 32,4 тыс. рай земли, из которых 9,7 тыс., действительно, были распределены между фермерам, а еще 13,2 тыс. могут быть распределены сейчас, если на то будет политическая воля (о статусе остальных ничего сказано не было).

Холмистый ландшафт острова ограничивает возможности сельскохозяйственного использования земли SorPorKor, имеющейся в резервах Минсельхоза на Пхукете. Однако, как отметил господин Промпоу, многие участки имеют упомянутые виды на море «и подходят для использования в туристическом бизнесе с возможностью генерации очень высоких доходов».

«Потребность в земле наблюдается в разных сегментах туристического бизнеса, таких как отели, курортные комплексы, жилая недвижимость, рестораны. Решением может быть распределение этой общественной земли между фермерами в рамках распоряжения ALRO об аллокации участков от 30 октября 2020 года», – заявил глава Минсельхоза, именуя получателей земли фермерами, хотя после передачи им участков они таковыми быть перестанут.

В ходе визита господин Промпоу изучил карты и схемы расположения имеющихся на острове участков SorPorKor и выслушивал комментарии местных официальных лиц касательно каждого из них. Присутствовавшие на встрече фермеры, разумеется, горячо поддерживали идею выделения им земли под любые цели, хотя неизвестно, слышали ли они к тому моменту о перспективе оформления ее в собственность.

Газета Bangkok Post написала об этом только 22 октября. Материала вышел под красноречивым заголовком: «Правительство готовит земельный подарок фермерам». Речь в нем шла о том, что земельные титулы на первые из уже распределенных участков SorPorKor могут быть оформлен к 15 января 2024 года, а в течение года – «выдать земельные титулы всем фермерам во всех 70 провинциях».

Неиспользуемую землю – крестьянам

Правительство называет получателей участков «фермерами», но таковыми они являлись лишь на старте реформы. Оформление участков в собственность – второй радикальный пересмотр изначальной задумки.

При запуске инициативы в 1975 году было установлено, что выделяемая малообеспеченными крестьянам земля не может оформляться в собственность, покупаться и продаваться, однако может наследоваться как объект пользования родственниками человека, который ее получил. Легальная продажа участков запрещена, поскольку юридически все они остаются собственностью государства. На практике, конечно, земля передавалась на возмездной основе, но официальные правила этого не допускали.

Зато со временем эти правила начали разрешать фермерам заниматься на полученной земле не только выращиванием овощей, фруктов и злаков. Изначально в законе было прописано девять вариантов целевого использования, а по упомянутому министром распоряжению от 2020 года их количество выросло до 12. Сейчас в список входят:

Фермерские угодья; Автозаправки; Производство питьевой воды; Рынки; Автосалоны; Магазины; Отделения почты; Медицинские учреждения; Рестораны; Школы; Комплексы апартаментов; Фабрики продуктов питания.

Из категории невозможного

Перспектива массовой раздачи земли «малообеспеченным фермерам» для строительства отелей и автосалонов вызывает опасения даже у самого бизнеса. На Пхукете передача всей земли SorPorKor в пользование грозит и серьезной дефорестацией, и шоком для рынки недвижимости. Без зеленых площадей Пхукет лишится той привлекательности, которая сейчас обеспечивает его успех у туристов, а выброс на рынок 13 тыс рай приведет к коллапсу сложившейся ценовой структуры. К примеру, статус SorPorKor имеют большие площади земли на холмах к югу и к северу от Патонга.

Земля SorPorKor – одна из потенциальных возможностей, о которых широко известно, но которые пока что не рассматривались всерьез. Впрочем, за последние несколько месяцев кабинет Сеттхи Тхависина уже реализовал несколько инициатив, которые тоже долгие годы относились к невозможным.

В частности, правительство Pheu Thai предоставило безвиз туристам из Китая, хотя до этого долгие годы ответом на все просьбы бизнеса были слова о том, что это создаст слишком большую угрозу национальной безопасности. Также было подтверждено выделение средств на аэропорт в провинции Пханг-Нга, хотя при предыдущем правительстве проект свернули как якобы нецелесообразный. Сейчас на обсуждении – продление часов работы ночных заведений, которому многие годы противился Минздрав, говоривший о массовой смертности от ночных аварий по вине пьяных водителей.

Начало использования пхукетской земли SorPorKor под отели и апартаменты – шаг радикальный. Впрочем, не менее фантастическими полгода назад выглядели 90 дней безвиза для россиян и 30 для китайцев.