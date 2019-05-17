Зеленый дом: Тропические деревья с необычными плодами

Листая ботанический справочник, не ожидаешь увидеть в нем никаких колбасных деревьев или деревьев с пушечными ядрами вместо плодов. Однако все они существуют в реальности, а некоторые – встречаются на Пхукете.

Патрик Кэмпбелл

Из деревьев с интересными плодами на острове легче всего найти представителей вида Cerbera odollam, известных среди местных жителей как понг-понг. Cerbera odollam – выносливое растение родом из Малайзии, относящееся к семейству кутровых (Apocynaceae). Понг-понг способен достигать 10 м в высоту, а ландшафтными дизайнерами он любим за блестящие листья насыщенного зеленого цвета, обильные белые цветки с желтыми серединками и любопытные шаровидные плоды. В некоторых курортных комплексах Пхукета понг-понги ограждают открытые пространства, такие как парковки для машин. Также их можно увидеть на участке Patak Rd., где дорога начинает подниматься на холм со стороны Чалонга. Возможно, там их никто специально и не сажал.

Если вы планируете добавить тени в свой тропический сад, то понг-понг будет превосходным выбором, поскольку крона дерева остается плотной в течение всего года. Вырастить понг-понг можно как из семечки, так и из черенка, цвести он начинает примерно через пару лет. Однако помните, что млечный сок понг-понга и его плоды ядовиты, что свойственно многим представителям кутровых.

В прибрежных районах острова также можно встретить родственника Cerbera odollam – Cerbera manghas, морское манго. Дерево может достигать в высоту до 12 м, но обычно оно все-таки ниже.

На кромке воды неплохо себя чувствует и Coccoloba uvifera, морской виноград. На Пхукете это дерево встречается не очень часто, да и в оформлении отелей его почти не используют. Но если уж морскому винограду повезло поселиться рядом с каким-нибудь прибрежным рестораном или кафе, то его круглым зеленым листьям будет уготована роль тарелок для сервировки еды, благо растение не просто не ядовито, а приносит съедобные плоды. Именно они, напоминающие гроздья винограда или зеленого перца, и дали Coccoloba uvifera его обиходное название. Поникающие грозди ароматных цветков Coccoloba uvifera тоже радуют глаз. Также надо отметить, что морской виноград весьма терпим к засолению почвы, поэтому его можно целенаправленно высаживать вдоль побережий для стабилизации пляжей и в декоративных целях.

Упомянутое в начале статьи колбасное дерево Kigelia pinnata – редкий гость на Пхукете, хотя на своей исторической родине (на западе Африки) произрастает в изобилии. За пределами африканского континента оно ценится своей новизной и необычным видом плодов, которые, как можно догадаться из названия, напоминают по форме колбасу.

От цветов Kigelia pinnata не стоит ждать приятного аромата, да и плоды колбасного дерева едва ли порадуют отважного дегустатора, ввиду своей токсичности и мощного слабительного эффекта. Зато выглядят эти полуметровые колбасы действительно внушительно. В Африке их зачастую выскабливают изнутри, а затем используют как контейнеры для хранения чего-либо. Своими глазами я не видел Kigelia pinnata на Пхукете и был благодарен, если бы кто-то сообщил, добрались ли они до нашего острова. Взамен я с удовольствием подскажу, где искать дерево с пушечными ядрами Сouroupita guianensis. Вдоль дорог и у пляжей они не растут, но зато прекрасный образец имеется на территории отеля Six Senses Resort.

Сouroupita guianensis – удивительный гость из Южной Америки с крупными овальными листьями и ароматными цветами розового или алого цвета, растущими непосредственно из ствола. Со временем эти цветы превращаются в пушечные ядра, давние Сouroupita guianensis его обиходное название. При этом ядра могут держаться и не падать на протяжении целых месяцев. Кроме того, они используются в традиционной медицине и как корм для скота.

Патрик Кэмпбелл пишет о садоводстве на Пхукете уже около десяти лет. Его сайт: patrickaccampbell.wordpress.com. Эл. почта: drpaccampbelll@gmail.com.