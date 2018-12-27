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Зеленый дом: Несколько слов об ароматах цветов

Вы, наверняка, помните одну из самых известных строчек «Ромео и Джульетты» – роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Но задумывались ли вы, почему многие цветы имеют приятный запах?

Патрик Кэмпбелл

31 Декабря 2018, 12:00 PM
Фото: Boris Smokrovic

Фото: Boris Smokrovic

Если говорить технически, запах – это вырабатываемые цветами нестабильные химические вещества – чаще всего в виде эфирных масел – которые испаряются и улавливаются нашим обонянием. Предполагается, что изначально эти запахи нужны были цветам, чтобы отпугивать травоядных животных, но в процессе эволюции некоторые из них начали привлекать насекомых, что оказалось полезно уже не для защиты, а для размножения. Сейчас для многих насекомых запах цветка – это сигнал, указывающий на наличие нектара или пыльцы. «Приглашаю к столу!» – говорит цветок, и насекомое это приглашение охотно принимает. Некоторые из них, к примеру хоботник Macroglossum stellatarum, чувствуют аромат нужного цветка за километр.

Как правило, растения максимально ароматны в тот момент, когда их цветы готовы к опылению. Если растение цветет в дневные часы, то в процессе опыления участвуют преимущественно бабочки и пчелы. Если растение цветет в сумерках или даже ночью, то мотыльки и летучие мыши. К примеру, распускающиеся в ночи растения видов Nicotiana, Tabernaemontana и Cestrum nocturnum наиболее ароматны в конце дня. Также зачастую запах усиливается после дождя.

Между цветущими растениями и насекомыми существуют симбиотические отношения. Насекомые получают от цветка пищу, а сами взамен переносят пыльцу с тычинки одного растения на пестик другого. Так происходит семенное размножение.

Иногда, впрочем, растение может и обмануть насекомое. Так, к примеру, происходит с бабочкой бражником, опыляющей плюмерии. Привлеченная запахом нектара бабочка исследует цветок за цветком, но нектара нигде не находит, потому что его просто нет. Зато эти бесплодные поиски гарантируют эффективное опыление.

Насекомые – особенно бабочки – отличаются способностью распознавать весьма сложные комбинации запахов. При этом они, разумеется, не подозревают, какую важную функцию выполняют в семенном размножении растений.

Стоит отметить, что далеко не всех насекомых привлекают именно приятные запахи. Так, к примеру, гигантская лилия аморфофаллус и не менее крупная раффлезия на человеческий вкус пахнут совершенно отвратительно, поскольку им для опыления нужно привлечь насекомых, которые обычно либо питаются гнилым мясом, либо откладывают в нем яйца.

Орхидеи Bulbophyllum опыляются мухами и тоже пахнут испортившимся мясом. В период цветения каждую орхидею может окружать буквально роль мух. При этом в основе неприятных запахов лежат вполне безобидные химические соединения – метилжасмонат (запах жасмина) или фенилпропаноиды (запах корицы, муската).

Впрочем, пахнущие гнилым мясом цветы – это исключение из правила. Обычно цветущие растения все же источают приятные ароматы. На первое место в списке благоухающих цветов люди обычно ставят розы, лилии, фиалки и лаванду. Однако восхитительных запахом отличаются и многие другие обитатели наших тропических краев: жасмин, плюмерия, гардения, калотропис, магнолия, иланг-иланг, буддлея – все они обладают превосходными ароматами.

Жасмин, пожалуй, является лидером по распространенности применения в парфюмерной отрасли в тропиках. При этом он относится к упомянутым выше растениям, цветущим в темное время суток, поэтому собирать цветы приходится до рассвета, когда их аромат достигает максимальной силы.

Интересно, что в погоне за получением более стойких гибридов с более красочными цветами, люди по сути пожертвовали ароматами. Старинные разновидности привычных цветов хоть и были внешне невзрачными, но зато куда более благоуханными. К примеру, упомянутая у Шекспира дамасская роза по-прежнему выращивается в Турции и Болгарии ради благовонного розового масла, используемого в парфюмерии. При этом внешне эта роза ничем не примечательна, а ее розовые соцветия довольно мелкие. С другой стороны, многие современные розы могут не иметь столь яркого запаха, но зато быть совершенно роскошными внешне и цвести весьма долго. Пожалуй, мы даже можем немного поправить Шекспира: розы под разными именами могут и пахнуть по-разному.

Патрик Кэмпбелл – резидент Пхукета, садовод и автор многочисленных заметок на ботанические темы. Патрик пишет о садоводстве уже более десяти лет, публикую свои заметки на сайте patrickaccampbell.wordpress.com. Электронная почта: drpaccampbelll@gmail.com

 

 

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