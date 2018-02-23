Зеленый дом: Что в имени тебе моем?

Садовод Патрик Кэмпбелл рассказывает о плюмерии, одном из самых удачных цветущих растений для тайского сада.

25 Февраля 2018 10:00:00

Помимо обиходных названий у каждого растения есть «официальное» имя, и зачастую оно связано с личностью того или иного ученого. К примеру, буггенвиллея носит имя Луи Антуана де Бугенвиля, алламанда – швейцарского натуралиста Фредерика Алламанды, а плюмерия – Шарля Плюмье.

В Таиланде плюмерия раньше была известна под именем «лантом», но потом ее официально переименовали в «лилавади», чтобы избежать связанных с название грустных коннотаций. Новое радостное имя прижилось, и сейчас лилавади – популярное название для различных отелей, ресторанов и других заведений. Сам же цветок – один из фаворитов у садоводов.

Причина популярности плюмерии очевидна. Достаточно взглянуть на ее изящные цветы, чтобы понять, за что растение так любят. А если вдохнуть их аромат (особенно в часы заката, когда они благоухают особенно активно), то вопросы отпадут окончательно. Запах плюмерии – утонченный ансамбль из ноток цитрусовых, жасмина, гардений и экзотических специй, в котором каждый находит свою доминанту. Не удивительно, что одно из названий плюмерии на западе – франжипани, по имени итальянца, создавшего духи на основе экстракта этого растения.

Строго говоря, плюмерия – это не цветок, а самое настоящее дерево родом из Южной Америки. Как и многие другие американские растения, оно отлично прижилось в тайском климате. Плюмерия любит солнце и способно выживать даже на полностью открытых пространствах, хотя в этом случае она и сбрасывает листья. Лучше всего ей подходит освещение, частично «отфильтрованное» полупроницаемой сеткой или крона других деревьев.

К качеству почвы плюмерия не требовательна. Достаточно лишь следить за тем, чтобы грунты не был слишком влажным или холодным. Глубокая тень растению тоже не рекомендуется.

На Пхукете садоводам доступны на менее четырех разновидностей плюмерии. Всех их объединяют соцветия из пяти лепестков, чаще всего окрашенные в два цвета. Популярные варианты – сингапурская карликовая розовая плюмерия или индийская Plumeria rubra, соцветия которых имеют кремовые лепестки с желтой серединой.

Еще одна приятная особенность плюмерии заключается в том, что она охотно размножается вегетативным способом (черенок можно просто поместить во влажную почву, и он, скорее всего, примется).

Из минусов стоит упомянуть привычку плюмерии время от времени уходить в спячку, когда листья растения теряют цвет и на время опадают. Также растение чувствительно к такому распространенному заболеванию как ржа. Впрочем, эти два минуса не мешают плюмерии оставаться одним из оптимальных вариантов для пхукетского садовода.

Материал подготовлен на основе статьи Патрика Кэмпбелла. Оригинал без сокращений можно найти на patrickaccampbell.wordpress.com.