Зеленый дом: Богомолы в тайском саду

Садовод и литератор Патрик Кэмпбелл умеет видеть прекрасное повсюду. И фауна тайского сада отнюдь не исключение.

Патрик Кэмпбелл

8 Ноября 2020, 12:29 PM

Зеленый богомол. Фото: Shiv’s fotografia

Сегодня я заметил у края своего бассейна крупного богомола, решившего, видимо, напиться воды. В английском языке [как и в русском] название этого насекомого связано с понятием молитвы, поскольку, если богомола напугать, то он поднимается на задние конечности, а передние складывает в жесте, похожем на молитвенный. Вот только богомол отнюдь не молится, а готовится к атаке. Впрочем, как бы то ни было, становится понятно, почему официальное название богомола – mantis, восходящее к греческому слову, означающему пророка.

В Таиланде можно встретить множество видов богомолов, из которых самым красивым является орхидейный богомол: он действительно крайне похож на розовый цветок орхидеи и представляет собой прекрасный пример мимикрии у насекомых.

Впрочем, более распространен гигантский зеленый богомол, который как раз и заглянул к моему дому. Когда я приблизился, насекомое продемонстрировало полнейшее бесстрашие и даже не приняло молитвенную позу и не попыталось скрыться. Так что я сам перенес богомола на ближайшую пальму, где он – вернее она – тут же слился с листвой и стал почти невидимым.

Почему я так уверен, что ко мне заглянула самка? Дело в том, что у богомолов самки значительно крупнее самцов, а это насекомое было по-настоящему большим, около 7-8 см в длину, с характерной треугольной головой и огромными зелеными глазами.

Многие знают, что в процессе спаривания самка богомола пожирает менее крупного самца, начиная с головы. «И с поцелуем умираю я!», – такой вот Шекспир в прочтении насекомых. Впрочем, причина на то прозаична: самке просто нужен белок на ранней стадии развития яиц.

Я рад видеть богомолов в своем саду, поскольку они – хищники, уничтожающие насекомых-вредителей. В некоторых садоводческих лавках можно даже специально купить яйца богомолов. Впрочем, гигантский зеленый богомол зачастую может справиться и с гекконом, и с небольшой ящерицей, насадив жертву на клешневидные передние конечности, способные даже пробивать панцири жуков. Так что богомол в саду – насекомое полезное. Если вы, конечно, не охочий до любви самец этого вида.

Патрик Кэмпбелл пишет о садоводстве на Пхукете уже 13 лет. Его ранние статьи доступны в личном блоге patrickaccampbell.wordpress.com. Также в этом году у автора вышла новая книга The Tropic Gardener, в которой суммирован весь его опыт садоводства в тропическом климате. Для связи с Патриком (и покупки книги) звоните по телефонам 66 076613227, 0655012326 и 0857827551. Электронная почта – drpaccampbelll@gmail.com.