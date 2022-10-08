Зеленые защитники: В чем уникальность мангровых лесов Пхукета

Мангровые леса – недооцененное сокровище Пхукета. Здесь редко увидишь туристов, ведь большинство отдыхающих отдают предпочтение не диким (пусть и уникальным) прибрежным зарослям, а солнечным пляжам днем и клубам ночью. Впрочем, недавнее решение развивать лесную зону к востоку от Пхукет-Тауна как территорию эко-туризма может это в некоторой мере изменить, отмечает эко-активист Палмер Уоянг.

Палмер Оуянг

Мангры – густые заросли деревьев, гнутые корни которых уходят в покрытую водой полужидкую почву – когда-то принимались за бесполезные болота, служащие только цели размножения москитов. Но образ этой экосистемы меняется меняется, если постараться понять, как мангровые леса взаимосвязаны с другими экосистемами, как они защищают наш остров от наводнений и эрозии, как служат домом тысячам видов разных живых существ. При таком взгляде вы поймете, как они удивительны и прекрасны.

Что такое мангры

Мангровые леса покрывают восточное побережье Пхукета, протягиваясь от мыса Панва на северо-восток до Сапан-Хина и Сирэ, а оттуда – дальше на север до Банг-Ронга и бухты Ао-Кунг.

В борьбе с изменение климата мангры – наши самые сильные союзники, поскольку эти заросли способны секвестировать в четыре-пять раз больше СО2, чем тропические дождевые леса сопоставимого размера. Каждый гектар мангров может хранить примерно 554 тыс. кг двуокиси углерода, что делает их одной из самых важных линий климатической обороны.

Причина такой эффективности заключается в том, что опадающие в манграх листья и обломавшиеся ветки попадают в бедную кислородом почву, не способствующую разложению и высвобождению СО2, как происходит в обычных лесах.

Также свою роль играет сложная система корней у деревьев в мангровых зарослях, которых захватывают седименты и превращают их в почву, в которой развиваются новые корни. Эта система почвы и корней позволяет высасывать из воздуха большие количества двуокиси углерода и хранить ее в деревьях и в грунте.

Ценность мангров

Мангровые леса не только хранят углерод. Густые заросли служат домом обезьянам, птицам, змеям и ящерицам, а среди погруженных в воду корней размножаются рыбы, крабы, ракообразные и другие представители морской фауны.

Другой аспект ценности мангровых лесов стал очевиден после цунами 2004 года. Защищенные манграми районы пострадали гораздо меньше, чем те, у которых такой защиты не было. Это видно и при любом рядовом шторме: мангры принимают на себя всю ярость волн, защищая находящиеся за ними деревни от наводнений и эрозии.

Мангры также очищают океан, поглощая разные загрязняющие воду вещества и излишки органики, которые в ином случае привели бы к цветению воды и гибели морской жизни.

В ходе одного из исследований ценность мангровых лесов была переведена в доллары США. Авторы работы пришли к выводу, что за срок своей жизни гектар мангров «оказывает услуги» на 600 тыс. долларов, что соответствует примерно 37,5 тыс. долларов в год.

Однако, несмотря на всю ценность мангров, примерно 50-60% этих лесов в Таиланде были в недавнее время уничтожены. Согласно данным доктора Випави – биолога из Prince of Songkhla University – пик активности по ликвидации мангров пришелся на 1970-1990 годы, когда прибрежные леса вырубались ради организации ферм по разведению креветок, ради производства брикетированного угля из дерева и с целью застройки. Сейчас мангры являются охраняемых природным объектом, но им все равно угрожают загрязнение химией, застройка и нелегальная вырубка.

Спасая мангры

За сохранение мангровых лесов в Таиланде отвечает Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR), однако государственное финансирование ограничено, поэтому ответственные лица решили обратиться к туризму. Не так давно муниципалитет Рассады объявил о пилотном проекте по развитию эко-туризма в манграх к востоку от Пхукет-Тауна и к северу от острова Сирэ. На начальном этапе речь идет о территории в 100 рай, в перспективе – 1234 рая.

При этом идея развития туризма для сохранения мангровых лесов не нова, она уже давно успешно реализуется в Банг-Ронге на северо-востоке Пхукета. Еще в 2015 году там запустили проект эко-туризма, чтобы мангры приносили деньги на защиту самих себя. Туристы зачастую приезжают в эту мусульманскую деревушку просто для того, чтобы воспользоваться местным пирсом – сесть на спидбот и отправиться к островам Яо. Но те, кто останавливаются осмотреться, оказываются в месте с уникальной экосистемой и даже богатой историей. Это сейчас Банг-Ронг – сонное местечко, окруженное причудливыми зарослями, а когда-то оно было настоящим хабом транспорта и торговли.

Прасерт Ритракса – президент местного туристического объединения Baan Bang Rong Community Based Tourism Club. Он отмечает, что около 20 лет назад Банг-Ронг почти лишился мангровых зарослей, поскольку правительство напрямую стимулировало жителей вырубать деревья для производства угля на продажу. В результате этой деятельности популяции рыбы и крабов катастрофически упали, оставив рыбаков без средств к существованию. Именно тогда господин Ритракса решил, что надо действовать, и занялся высадкой молодых деревьев. Сейчас большинство экспертов считают, что оптимальна не высадка, а способствование естественному «дикому» восстановлению, поскольку так вырастают более здоровые, биоразнообразные леса, но в те годы о подобном не знали.

Процесс поначалу шел медленно, инициатива господина Ритраксы не встречала энтузиазма у других жителей. Проект был запущен в 1999 году и на него потратили около 20 тыс. бат. Однако затем на Пхукет обрушилось цунами 2004 года, и Банг-Ронг пострадал куда меньше других деревень, потому что мангры сдержали и потоки воды и все, что они несли с собой.

Проект по развитию коммьюнити-туризма в Банг-Ронге был запущен семь лет назад. Гостям деревни предлагают экскурсии по манграм на лонгтейлах или каяках, посещение каучуковых плантаций, кулинарные мастер-классы, участие в сборе кокосов и ананасов, выпуск в море готовых отложить яйца крабов. Господин Ритракса говорит, что цель инициативы – познакомить туристов с традиционным тайским образом жизни. А еще одна – показать, насколько важны мангры. Узнать больше можно на странице BangRongConnect.com.

Палмер Оуянг – экологический активист, работающий в составе Kamala Green Club и Global Sustainability Hub, а также автор статей об экологии для The Phuket News.