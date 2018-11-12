Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Зазывалу с медленным лори задержали у пляжа Банг-Тао

Пхукетская полиция задержала уроженца Накхон-Савана, предлагавшего туристам сделать фотографии с медленным лори на пляже Банг-Тао.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Ноября 2018, 02:50 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О задержании мужчины с медленным лори журналистам сообщил господин Пияват Сукон, возглавляющий Центр защиты дикой природы при природном заказнике Khao Phra Thaew Non-Hunting Area. 

Как рассказал господин Сукон, 32-летний Нарет Сэнгаркат был задержан 11 ноября в районе минимаркета Family Mart у пляжа Банг-Тао. Мужчина не стал отрицать, что незаконно содержал медленного лори, а на жизнь зарабатывал тем, что предлагал туристам сделать фото с животным за деньги.

Полиция предъявила господина Сэнгаркату обвинения в незаконном содержании в неволе животного, относящегося к охраняемому виду.

В беседе с журналистами господин Сукон напомнил, что жители и гости Таиланда могут напрямую сообщать ему обо всех замеченных случаях жесткого обращения с животными, эксплуатации их в коммерческих целях и незаконном содержании в неволе. Телефон господина Сукона – 089-8737749.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Военные пригрозили ответственностью бизнесу, на чьей территории продают контрафакт
Полиция подтвердила сообщения об убийстве туристом из Китая своей жены на Пхукете
Четыре человека задержаны в Чалонге за хранение оружия и наркотиков
Кампания в СМИ в преддверии «Семи дней опасности на дорогах» стартует с задержкой
На Пхукете зафиксировали вспышку вируса чикунгунья
Водитель туристического минивэна попал в аварию на второй день работы
Мотоцикл жительницы Пхукета сгорел, не дождавшись ремонта
У жителя Пхукета изъяли кустарный «мушкет»
Пожар в Вичите нанес ущерба на 300 тыс. бат
Губернатор распорядился повысить безопасность на ремонтируемой трассе Чалонг-Ката
Таиланд остался в первой десятке стран мира с самыми опасными дорогами
Житель Ко-Кэу покончил с собой на почве ревности
На водохранилище Банг-Ньеу пропал рыбак
Подобранный на Най-Янге дельфин умер в PMBC
Понедельник, 10 декабря, будет нерабочим днем в Таиланде
777 Beach Condo
Thai Residential
ZUMA Restaurant
Dream Beach Club
EPL Prediction Competition 2018-2019

 