Зазывалу с медленным лори задержали у пляжа Банг-Тао

Пхукетская полиция задержала уроженца Накхон-Савана, предлагавшего туристам сделать фотографии с медленным лори на пляже Банг-Тао.

Иккапоп Тхонгтуб

О задержании мужчины с медленным лори журналистам сообщил господин Пияват Сукон, возглавляющий Центр защиты дикой природы при природном заказнике Khao Phra Thaew Non-Hunting Area.

Как рассказал господин Сукон, 32-летний Нарет Сэнгаркат был задержан 11 ноября в районе минимаркета Family Mart у пляжа Банг-Тао. Мужчина не стал отрицать, что незаконно содержал медленного лори, а на жизнь зарабатывал тем, что предлагал туристам сделать фото с животным за деньги.

Полиция предъявила господина Сэнгаркату обвинения в незаконном содержании в неволе животного, относящегося к охраняемому виду.

В беседе с журналистами господин Сукон напомнил, что жители и гости Таиланда могут напрямую сообщать ему обо всех замеченных случаях жесткого обращения с животными, эксплуатации их в коммерческих целях и незаконном содержании в неволе. Телефон господина Сукона – 089-8737749.

