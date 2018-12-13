Завтрак героев: Poached – новое заведение от создателя The Spartan

Редактор The Phuket News Дэвид Джеклин, кажется, нашел место, с одними из самых лучших завтраков на Пхукете.

Дэвид Джеклин

Американский журналист Джон Гюнтер как-то сказал: «Залог счастья – неторопливый завтрак». И действительно, мы, журналисты, зачастую может быть не самыми приятными личностями, так что если у вас планируют брать интервью, то лучше убедиться, что интервьюер хотя бы выпил чашку хорошего кофе.

Впрочем, сегодня поводов для беспокойства ни у вас, ни у меня нет. С утра я заглянул в Poached, отменно там позавтракал и теперь доволен как слон. Пожалуй, даже довольнее.

Создатель кафе Poached – грек Алекс Статос, тот самый человек, который подарил «улице боксеров» бургерное счастье, открыв рядом с ней The Spartan – Burger and Souvlaki Bar. Новое заведение находится рядом с уже полюбившейся многим бургерной, так что при желании в один заход можно посетить оба места.

Алекс – человек широкий. Как по телосложению, так и по характеру и любви к жизни. Сложно не утонуть в его жизнелюбии и прекрасном чувстве юмора. При этом биография грека – несмотря на то, что ему сейчас 30 с небольшим – весьма разнообразна и примечательна. Он успел отслужить в армии, поруководить собственной строительной компанией, поработать в сфере гостеприимства, а сейчас надел фартук шеф-повара. Человек многих талантов, иначе и не скажешь.

Будущий ресторатор вырос в австралийском Мельбурне, куда его семья перебралась из Греции, и впитал любовь этого города к щедрым бранчам, которые органично вписались в семейный бэкграунд, поскольку родители Алекса занимались в Греции именно ресторанным делом. Так что не удивительно, что Стратос решил в итоге пойти гастрономическим путем и открыть серию заведений сперва в Австралии, а затем здесь, на острове Пхукет.

«Poached предлагает почувствовать одну из сторон Мельбурна», – заверяет Алекс и поясняет, что речь идет о традиции начинать день с хорошей трапезы: вкусной, здоровой и не лишенной изысков.

Собственно, меню Poached – это универсальный арсенал средств гарантированного уничтожения голода. Причем выбор средств поражения такой, какого нигде на острове не найдешь. Отдельно стоит отметить подачу и внимание к деталям. Они сразу бросаются в глаза, когда заказанный завтрак появляется на столе – такой красоты по утру просто не ожидаешь.

Идеальный пример изысканного завтрака от Алекса во всей его креативности – яйца Бенедикт на тосте с карнитас из свинины (разобранным на волокна томленым мясом). Свинина для этого блюда готовится в течение 12 часов, а подается с салатом из яблок сорта Грэнни Смит, соусом голландез с яблочным уксусом, идеально приготовленными яйцами пашот, глазурью из бальзамического уксуса, зернами граната и настоенным на мяте оливковым маслом... и все это на ломтике домашнего хлеба, которым сопровождается значительная часть блюд в меню Poached! Это не просто завтрак героев и чемпионов. Это, пожалуй, именно то, что по утрам Гера подавала своему супругу Зевсу на вершине Олимпа.

Еще один пример солидного завтрака – утренний буррито, на создание которого Алекса вдохновил знакомый мексиканец из Лос-Анджелеса. Внутри кукурузной тортильи едока ждет авокадо сорта Хэс, сальса из перцев халапеньо, домашняя колбаса чоризо, яичница и расплавленный сэр Монтерей Джэк. Такой завтрак растопит сердце даже тех, кто неизбежно встает по утрам мрачнее тучи.

В меню Poached каждый найдет что-то для себя, а общими у всех блюд является то, с какой любовью и мастерством они приготовлены. Карамелизированная булочка бриошь с фруктами и мороженым, турецкий хлеб, нью-йоркские бейглы, ассорти свежевыпеченных маффинов и тортов на любой вкус – здесь есть буквально все, что можно пожелать на завтрак или к чаю в середине дня.

Не менее богат в Poached и выбор напитков. Любителей кофе точно не разочарует собственная смесь Алекса средней прожарки под названием KAFiN8. Мне же пришелся по нраву чайный латте, в основе которого лежит секретная смесь ингредиентов, которую Алекс ревностно хранит. Естественно, покупка на вынос не возбраняется.

Если вы поклонник хорошего завтрака, то Poached – ваше место. Впрочем, рады здесь и большим семьям, и фрилансерам, ищущим место с приятной атмосферой, хорошим кофе и розетками для подключения ноутбуков. Гостеприимство у Алекса в крови, и это видно во всем: от прекрасных блюд до функционального интерьера. И, наверное, именно по этому в Poached совершенно не хочется торопиться. Располагайтесь, завтракайте и вашей наградой будет заряд счастья на весь день.

Poached, как и The Spartan - Burger and Souvlaki Bar, находится на Chao Fa West Rd. в Чалонге, практически напротив поворота на Soi Taied. Заведение открыто с 6:30 утра до 15:30 дня, телефон: 076 602 445, страница в соцсетях: Facebook.com/PoachedBreakfastCafe.