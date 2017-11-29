Завершена первая фаза реконструкции терминала внутренних рейсов в аэропорту Пхукета

В аэропорту Пхукета завершилась первая фаз реконструкции старого терминала, обслуживающего внутренние рейсы.

29 Ноября 2017 12:04:54

Первой пассажиров в обновленной части терминала начала обслуживать AirAsia.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, начавшаяся в прошлом году реконструкция старого терминала проходит в два этапа. На первом из них для ремонта были закрыты три этажа южной части здания. К настоящему моменту работы там завершены, и компания подрядчик приступила к реконструкции северной половины терминала.

Как рассказали «Новостям Пхукета» в аэропорту, обслуживание пассажиров в обновленной части терминала началось в этот вторник.

«Регистрация на вылетающие рейсы началась в полночь. Первый прибывающий рейс был обслужен утром», – заявила 28 ноября сотрудница аэропорта, не назвавшая своего имени.

Согласно изначальному плану, вторая фаза реконструкции должна была продлиться 150 дней, однако не исключено, что подрядчику потребуется больше времени. В частности, генеральный менеджер Phuket International Airport Пет Чанчарон указывал, что завершение работ ожидается к июню 2018 года.

По словам господина Чанчарона, после реконструкции в терминале будет 22 стойки регистрации, также проект предполагает расширение хола и других общественных пространств и обновление внутренней инфраструктуры. Как и раньше, зал вылета будет находиться на втором этаже, а зал прилета – на первом.

Phuket International Airport является третьим аэропортом Таиланда по пассажиропотоку после, после двух столичных. Общий бюджет реконструкции и расширения аэропорта – свыше 5 млрд бат, половина из которых была потрачена на строительство нового международного терминала, открытого 16 сентября прошлого года.