Затопление тоннеля у Central связали с отсутствием капремонта

Проблемы в тоннеле у Central Festival, который в очередной раз частично закрыли для движения сегодня (10 мая), могут быть вызваны тем, что на объект никогда не было капитального ремонта и полноценного ремонта и замены оборудования. С таким заявлением выступил политик Вонгсакорн «Бэнк» Чанакит из партии Bhumjaithai Party, претендующий на одно из трех пхукетских кресел в парламенте Таиланда.

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Рабочие вот уже три дня занимаются тоннелем, решившим по случаю своего восьмилетия побыть бассейном. Фото: Phuket Info Center

Рабочие вот уже три дня занимаются тоннелем, решившим по случаю своего восьмилетия побыть бассейном. Фото: Phuket Info Center

Рабочие вот уже три дня занимаются тоннелем, решившим по случаю своего восьмилетия побыть бассейном. Фото: Phuket Info Center

Рабочие вот уже три дня занимаются тоннелем, решившим по случаю своего восьмилетия побыть бассейном. Фото: Phuket Info Center

Рабочие вот уже три дня занимаются тоннелем, решившим по случаю своего восьмилетия побыть бассейном. Фото: Phuket Info Center

Рабочие вот уже три дня занимаются тоннелем, решившим по случаю своего восьмилетия побыть бассейном. Фото: Phuket Info Center

Рабочие вот уже три дня занимаются тоннелем, решившим по случаю своего восьмилетия побыть бассейном. Фото: Phuket Info Center

Рабочие вот уже три дня занимаются тоннелем, решившим по случаю своего восьмилетия побыть бассейном. Фото: Phuket Info Center

Рабочие вот уже три дня занимаются тоннелем, решившим по случаю своего восьмилетия побыть бассейном. Фото: Phuket Info Center

Рабочие вот уже три дня занимаются тоннелем, решившим по случаю своего восьмилетия побыть бассейном. Фото: Phuket Info Center

Во вторник, 9 мая, господин Чанакит приехал на объект, когда там проводились работы по замене одного из насосов. После дождей ночью 8 мая из строя вышли все три помпы, которые должны были откачивать воду из Darasamut Underpass. В итоге тоннель затопило, в связи с чем он был полностью закрыт для движения.

В течение следующих дней рабочие занимались сперва откачкой воды, а затем заменой сломавшихся насосов. На протяжении 9 и 10 мая полоса для проезда в сторону Чалонга была стабильно открыта, однако полоса для движения на север то открывалась, то закрывалась.

«Этот тоннель был сдан в эксплуатацию почти 10 лет назад, но никогда не проходил капитального технического обслуживания», – цитирует Phuket Info Center слова господина Чанакита.

«Системы внутри тоннеля могли достичь предела своего срока службы. Необходим ремонт. Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей всегда делал все, что было в его силах. Сейчас он относится к задаче аналогично, но его бюджета не хватает на поддержание тоннеля в рабочем состоянии. Как я понимаю, в последние несколько лет масштабного ремонта не было вообще», – добавил политик.

Тоннель Darasamut Underpass строился около двух с половиной лет и был официально открыт 7 апреля 2015 года. Объект протяженностью 820 м (включая 128 самого тоннеля) обошелся в сумму свыше 600 млн бат. Darasamut Underpass стал первым тоннелем на Пхукете.

«Лично со своей стороны я постараюсь связаться с профильными агентствами и запросить бюджет на ремонт и обслуживание тоннеля», – пообещал политик, карьерные перспективы которого 14 мая будут решать пхукетские избиратели из второго округа.

Ни Департамент скоростных магистралей, ни Департамент чрезвычайных ситуаций так и ни сделали ни одного официального комментария по ситуации с тоннелем. Пхукетский офис Департамента связей с общественностью уделяет теме лишь ограниченное внимание, основным источником информации остается страница Phuket Info Center. Она тоже связана с властями провинции, но имеет определенную независимость в редакционной политике.