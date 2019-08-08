Затонувшее судно «Феникс» продали на аукционе

Тайское Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMLO) смогло продать туристическое судно «Феникс», затонувшее в прошлом году, поднятое со дна через несколько месяцев и изъятое затем у компании-владельца.

Таньялак Сакут

Как сообщила PR-служба администрации Пхукета, поднятое со дна туристическое судно «Феникс» было продано за 905 тыс. бат, что всего лишь на 5 тыс. бат выше стартовой цены. Аукцион, в ходе которого удалось продать лодку, состоялся 7 августа. Все предыдущие попытки AMLO избавиться от «Феникса» заканчивались провалом.

Покупателем судна стал бизнесмен Прича Джайарт, владеющий сайтом по продаже подержанной техники Truck2hand.com.

В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» господин Джайарт заявил, что планирует провести религиозную церемонию с участием буддистских монахов для умиротворения духов 47 погибших на «Фениксе» туристов. Покупку лодки он объяснил именно желанием сделать некое доброе дело, которое кармическим образом позитивно отразится и на его собственной жизни.

Господин Джайарт заверил, что еще не имеет никаких конкретных планов относительно практического применения купленного судна, которое сейчас находится на верфи Rattanachai Shipyard. Даже вывозить лодку с места стоянки бизнесмен, по его словам, пока не планирует.

«Я оставлю ее там и позабочусь об оплате счетов за хранение... Других планов относительно лодки у меня пока нет», – заявил господин Джайарт корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета».

Напомним, туристическое судно «Феникс» затонуло во время шторма 5 июля 2018 года, в ходе кораблекрушения погибли 47 туристов. После подъема со дна лодку изучили специалисты из Таиланда, Китая и Германии. Эксперты пришли к выводу, что «Феникс» был построен с нарушением судостроительных стандартов. Соответствующий вывод специалистов в ноябре прошлого года отметил генерал Сурачет Хакпан, занимавший тогда пост главы Иммиграционного бюро. Также генерал отметил, что вопросы имеются и к документации по лодке, которая содержала все четыре или пять страниц чертежей (см. здесь),

При этом глава пхукетского офиса Морского департамента Виват Читчертвонг говорил, что «Феникс» в принципе может быть восстановлено для использования в качестве экскурсионного или другого судна. Однако экономическая целесообразность восстановления вызывала у господина Читчертвонга сомнения (см. здесь).