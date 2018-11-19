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Затонувшее судно «Феникс» подняли со дна

Туристическое судно «Феникс», затонувшее у Кораллового острова 5 июля, подняли со дна.

Новости Пхукета

19 Ноября 2018, 10:22 AM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

В субботу, 17 ноября, специалисты компании Seacrest Marine Co Ltd успешно завершили операцию по подъему со дна туристического судна «Феникс», затонувшего во время шторма 5 июля.

О подъеме судна было объявлено на пресс-конференции с участием начальника Иммиграционного бюро Сурачета Хакпана и заместителя начальника Королевской полиции Таиланда Рунгрота Сэнгкрама, специально прибывших на Пхукете. Также на мероприятии присутствовали вице-консул КНР и глава генконсульства КНР на Пхукете Ли Чун Фу.

Выступая на пресс-конференции, генерал Сэнгкрам рассказал, что подъем судна проводился максимально аккуратно, чтобы не допустить получения им новых повреждений. Вокруг места проведения операции была организована километровая зона безопасности, весь процесс фиксировался на видео.

Генерал Хакпан добавил, что тайские и китайские официальные лица отмечают важность установления причины июльского кораблекрушения, в котором погибли 47 китайских граждан. Ожидается, что специлисты приступят к изучению поднятого со дна судна сегодня или завтра.

 

 

 

 

 

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