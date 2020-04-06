Официальные лица отреагировали на сообщения о группе их трех россиян, не сумевших покинуть страну из-за закрытия границ и вынужденных жить в палатках в недостроенном здании на территории храма Wat Mai Khao. Двоих мужчин и женщину вчера поселили в один из отелей у пляжа Най-Янг.

Иккапоп Тхонгтуб

Застрявших на Пхукете и живших в палатках россиян поселили в отель. Фото: Винай Сэ-Иеу

Застрявших на Пхукете и живших в палатках россиян поселили в отель. Фото: Винай Сэ-Иеу

Застрявших на Пхукете и живших в палатках россиян поселили в отель. Фото: Винай Сэ-Иеу

Застрявших на Пхукете и живших в палатках россиян поселили в отель. Фото: Винай Сэ-Иеу

Застрявших на Пхукете и живших в палатках россиян поселили в отель. Фото: Винай Сэ-Иеу

Застрявших на Пхукете и живших в палатках россиян поселили в отель. Фото: Винай Сэ-Иеу

В воскресенье, 5 апреля, вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай посетил храм Wat Mai Khao, встретился с поселившимися на территории россиянами, после чего организовал им заселение в один из отелей Най-Янга.

«Владельцы отеля обеспечат им бесплатное размещение и питание вплоть до прибытия самолета из России», – заявил вице-губернатор Ротрыанг На-Нонгкхай.

Как пояснил чиновник, в недостроенном здании на территории Wat Mai Khao около недели жили 28-летний Николай Шаров, 23-летняя София Шарова и 30-летний Алексей Галиеви. Во всяком случае, именно так имена записали официальные лица.

«Правительство России может послать самолет для вывоза россиян, которым нужно попасть домой. Но точная дата и время рейса пока неизвестны», – заявил вице-губернатор Ротрыанг На-Нонгкхай.

Деревенский староста четвертого мубана Май-Кхао Винай Сэ-Иеу рассказал, что сообщение о поселившихся на территории храма иностранцах поступило к нему 25 марта. Местных жителей насторожили звуки, исходившие из недостроенного здания рядом с храмовым крематорием.

«Поначалу местные жители решили, что это призраки», – поделился господин Си-Иеу.

Застрявшие на Пхукете россияне пояснили, что их рейс на родину был отменен, а сами они дожидаются возврата средств за билеты. Туристы добавили, что связались с российским посольством и проинформировали дипмиссию о своей ситуации, но до ее разрешения не могли позволить себе ни новые билеты, ни аренду жилья.

«Наши сотрудники проверили у них температуру и убедились, что ни у кого нет жара. Все они здоровы. Я также выдал им защитные маски и предложил переселиться в другое здание, но они заявили, что их устраивает и это», – рассказал господин Си-Иеу.

По словам господина Си-Иеу, он периодически проверял, все ли в порядке у россиян. Затем информация дошла до руководства провинции и туристических ведомств, после чего были приняты меры. Турполицию о попавших в беду россиянах проинформировал сам Винай Сэ-Иеу. Тем временем местные жители в меру возможностей приносили россиянам продукты.

Глава пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Напасорн Какай узнала о живущих в храме россиянах 5 апреля.

«Я попросила сотрудников профильных ведомств выяснить, куда их можно заселить, и обратилась работникам Минздрава проверить всех трех на коронавирус, просто чтобы быть уверенными. Также я попросила, чтобы местные власти связались с российским посольством для оказания им поддержки», – заявила госпожа Какай.

«Пожалуйста, если вы турист и вам нужна помощь, связывайтесь со своим посольством», – добавила она.