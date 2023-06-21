Зарубежный турпоток на Пхукет восстановился до 70% от уровня 2019 года

Туристические прибытия на Пхукет из-за рубежа восстановились в июне до 70% от докризисных уровней. В абсолютных величинах лидируют туристы из Китая и России, следом идут граждане Австралии, для которых сейчас начался сезон поездок на Пхукет.

Новости Пхукета

Пхукетский офис Иммиграционного бюро пока не публиковал никаких данных по прибытиям в июне (по всей видимости, ведомство перешло на ежемесячную публикацию статистики). После выпуска майских данных «Новости Пхукета» подсчитали, что показатель должен составлять порядка 67% от докризисного уровня. Оценка оказалась верной, что подтвердило 20 июня Национальное новостное бюро Таиланда (NNT).

В заметке NNT приводится комментарий вице-президента Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Тханавата Ончарона. Его оценку приводит в своем тексте и Bangkok Post.

Господин Ончарон констатировал 70-процентное восстановление зарубежного турпотока, хотя и не уточнил, имеет ли он в виду прямые прибытия зарубежными рейсами на Пхукет с прохождением паспортного контроля именно на острове или прибытия через Бангкок тоже. «Новости Пхукета» в своих подсчетах опирались только на прямые прибытия, поскольку Иммиграционное бюро в нынешних отчетах фиксирует только людей, прошедших иммиграционные формальности на Пхукете, а весь объем туристов, прибывающих через столицу, не учитывает.

В материале NNT говорится, что в целях диверсификации туристической базы власти намерены стимулировать прибытия на Пхукет из Казахстана и Израиля. Первая страна в этот высокий сезон входила в первую пятерку по числу визитов своих граждан на остров, но сезонность на рынке Казахстана выражена столь же ярко, как на российском. Израильский рынок более стабилен, но заметно меньше по объему. Также Пхукет намерен и дальше стимулировать прибытия из арабских стран Ближнего Востока, особенно в низкий сезон.

NNT указывает со ссылкой на неназванных официальных лиц, что прибытия из Индии и Австралии уже вернулись на допандемийный уровень. Про Китай такого сказать нельзя, поскольку поток организованных туристических групп из этой страны пока скромный, основная масса гостей из КНР – это по-прежнему самостоятельные путешественники, тогда как до кризиса объем обеспечивали именно группы.

Ранее глава пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Лертчай Вангтракунди говорил, что за январь-май Пхукет принял более 6 млн иностранцев, которые принесли местной экономике 196 млрд бат. Сейчас NNT уточняет, что в это число входят и зарубежные, и тайские туристы, причем без указания на то, как именно велся подсчет. Прогноз ТАТ на весь год – 12 млн визитов.