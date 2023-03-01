Зарубежные прибытия в Таиланд превысили 2 млн в январе

Министерство туризма и спорта Таиланда выразило удовлетворение тем, как прошел первый месяц 2023 года в туристическом отношении. Страна приняла за январь более 2 млн гостей из-за рубежа.

Новости Пхукета

1 Марта 2023, 10:41 AM

Чтобы выполнить план ТАТ по турпотоку, средние месячные прибытия в 2023 году должны быть не меньше январских. Надежда на рынки, не имеющие сезонности, главным из которых является китайский. Фото: ТАС Phuket