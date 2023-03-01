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Зарубежные прибытия в Таиланд превысили 2 млн в январе

Министерство туризма и спорта Таиланда выразило удовлетворение тем, как прошел первый месяц 2023 года в туристическом отношении. Страна приняла за январь более 2 млн гостей из-за рубежа.

Новости Пхукета

1 Марта 2023, 10:41 AM
Чтобы выполнить план ТАТ по турпотоку, средние месячные прибытия в 2023 году должны быть не меньше январских. Надежда на рынки, не имеющие сезонности, главным из которых является китайский. Фото: ТАС Phuket

Чтобы выполнить план ТАТ по турпотоку, средние месячные прибытия в 2023 году должны быть не меньше январских. Надежда на рынки, не имеющие сезонности, главным из которых является китайский. Фото: ТАС Phuket

«Туристическая отрасль Таиланда продолжает процветать. В январе Королевство приняло более 2 млн зарубежных туристов. Согласно последним данным, Таиланд принял в общей сложности 2,14 зарубежных гостей в прошлом месяце, что является позитивным знаком для экономики страны», – сообщило 28 февраля новостное агентство NNT.

«Министерство туризма и спорта выразило удовлетворение данными цифрами, отметив, что они отражают репутацию Королевства как безопасного и гостеприимного направления для туристов. Ведомство в настоящий момент работает над дальнейшим продвижением туристической отрасли Таиланда, подчеркивая туристические достопримечательности страны во всем их разнообразии и улучшая инфраструктуру», – добавила государственная новостная служба.

Согласно публикации NNT, большую часть «туристов» составили гости из Китая, Малайзии и Лаоса. Минтуризма, Иммиграционное бюро и другие официальные ведомства традиционно относит к туристам всех, кто пересекает границы страны, не дифференцируя иностранцев по целям визита. Таким образом туристическую статистику пополняет значительное число людей, занятых в трансграничной торговле и других лиц, совершающих частые, но краткосрочные и совсем не туристические поездки.

NNT также отмечает, что туризм вносит значительный вклад в тайскую экономику, обеспечивая «около 11% ВВП каждый год». В публикации ничего не говорится о том, продолжал ли туризм это делать в период пандемии коронавируса, или все-таки те годы не стоит относить к числу «каждых».

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) поставило следующие цели на 2023 год: зарубежные прибытия – 25 млн человек , выручка от въездного туризма без учета внутреннего рынка – 1,5 трлн бат. Таким образом для достижения намеченного таргета средний ежемесячный турпоток из-за рубежа должен быть не меньше январского. 

 

 

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