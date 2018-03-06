Запуск смарт-автобусов для широкой публики отложен

Первая неделя эксплуатации смарт-автобусов на Пхукете показала, что новая услуга нуждается в доработке, на фоне чего консорциум Phuket City Development Co Ltd’s (PKCD) принял решение отозвать автобусы с маршрута и продлить тестовый период на несколько недель.

6 Марта 2018 12:16:52

Фото: www.choop.me

Смарт-автобусы консорциума PKCD начали работать на Пхукете с 1 марта, однако затем компания приняла решение отозвать их с маршрута и сделать март тестовым месяцев. Полноценно работать в качестве общественного транспорта автобусы PKCD начнут через несколько недель.

После запуска автобусов 1 марта пользователи социальных сетей указали на нестабильность работы системы геолокации, которая должна позволять отслеживать местонахождение автобусов в режиме реального времени. Также пассажиры указывали на то, что оплачивать проезд предлагалось наличными. Именно эти моменты и намерены исправить в ближайшие недели авторы проекта, заявил «Новостям Пхукета» исполнительный директор PKCD Ватчара Джару-Ариянон.

«Будет лучше, если мы проведем дополнительные проверки работы систем GPS и смарт-карты для оплаты проезда на всех автобусах, прежде чем предлагать услугу общественности», – заявил 6 марта господин Джару-Ариянон.

«Сперва мы думали, что услугу можно будет предложить сразу после запуска, но затем решили, что будет лучше продлить срок тестирования всех систем, чтобы убедиться, что со смарт-карт списываются верные суммы за проект, а система GPS-трекинга и готовящееся к запуску мобильное приложение работают точно. При запуске соответствующей системы в Бангкоке у нас были некоторые проблемы, и мы хотели бы избежать их здесь, на Пхукете. Мы хотим быть уверены», – добавил исполнительный директор PKCD.

Господин Джару-Ариянон заверил, что дополнительное тестирование и отладка всех систем не займут много времени, и смарт-автобусы начнут полноценно работать в течение марта.

«Бдет лучше, если в это время автобусы не будут брать пассажиров», – заявил он. Дополнительную информацию он посоветовал искать на сайте проекта PhuketSmartBus.com.

В момент подготовки материала сайт Choop.me показывал на карте местоположение всех 10 автобусов, при этом ни один из них не был на маршруте. Пять автобусов находились у Central Festival (там располагается офис PKCD), еще пять – на стоянке на Sakdidet Rd. в районе мыса Панва.