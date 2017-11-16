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Запуск автобусов Smart Bus на Пхукете отложили до февраля-марта

Консорциум Phuket City Development Co Ltd (PKCD) отложил тестирование новых автобусов Smart Bus и запуск первого маршрута.

Шела Рива

16 Ноября 2017 12:09:23

Фото: PKCD
Фото: PKCD

Изначально планировалось, что первые автобусы проекта Smart Bus начнут работать на маршруте от аэропорта до Пхукет-Тауна с января 2018 года. Запуск маршрута позиционировался как новогодний подарок жителям Пхукета, а сами автобусы были представлены публике в первых числах ноября с обещанием начать их тестирование в этом же месяце. Впрочем, на деле тестирование начнется не раньше декабря. Об этом «Новостям Пхукета» сообщил менеджер проекта и исполнительный директор PKCD Ватчара Джаруариянон. Задержку он объяснил необходимостью доработать «внешний дизайн» автобусов.

«Это займет не менее месяца. В декабре один автобус будет доставлен на Пхукет для тестирования на местных дорогах. Затем, примерно два или три месяца спустя, все десять автобусов будут готовы к работе на Пхукете. Это произойдет в феврале-марте следующего года», – заявил господин Джаруариянон.

Представитель PKCD заверил, что на Пхукете будут работать автобусы, аналогичные тем, что были представлены 2 ноября на выставке в Бангкоке.

«Речь идет о незначительных изменениях внешнего вида», – добавил он.

Согласно последней презентации PKCD, новые автобусы Smart Bus будут оснащенны кондиционерами, системой GPS-трекинга, лифтом для пассажиров с ограниченной подвижностью, камерами видеонаблюдения. Также в салоне будут иметься телевизоры, точки доступа Wi-Fi, зарядки для USB-устройств. Оплата проезда будет осуществляться через пополняемый электронный проездной. Также для пассажиров будет разработано специальное мобильное приложение с информацией о маршрутах и расположении остановок.

Напомним, консорциум PKCD объявил о планах запустить на Пхукете современные автобусы в ноябре прошлого года. Презентуя проект, со-основатель PKCD и гендиректор группы компаний The Beach Group Кан Прачумпан заявлял, что автобусы будут «как в Сингапуре».

«Я обещаю, что в течение пяти лет мы увидим эти автобусы на дорогах», – говорил тогда господин Прачумпан.

В мае этого года было объявлено, что в рамках первой фазы проекта будет запущено 10 автобусов по маршруту из аэропорта в Пхукет-Таун. Планы по открытию других маршрутов пока не уточнены, но в изначальной презентации PKCD рассказывалось о шести линиях с центральным хабом в Пхукет-Тауне.

При этом параллельно с подготовкой к открытию первого автобусного маршрута PKCD реализовал еще несколько проектов. В частности, консорциум участвовал в запуске на Пхукете велопрокатов Ofo и Obike, а также в реализации инициативы бесплатного Wi-Fi на улицах Пхукет-Тауна и Патонга. В состав консорциума PKCD входят около двух десятков местных предпринимателей.

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