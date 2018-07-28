Запрет на продажу спиртного не предотвратил пьяную драку с летальным исходом

Житель Пхукета был задержан за убийство приятеля, с которым выпивал вечером 27 июля в районе рынка в поселке Баан-Дон в Таланге.

28 Июля 2018 15:47:40

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение об убийстве в районе 20:00 пятницы, 27 июля. К моменту прибытия полицейских и парамедиков 41-летний уроженец провинции Сонгкхла Киттисак Чукун был уже мертв. На теле мужчины правоохранители обнаружили две ножевые раны.

Опрос свидетелей и анализ записей с камер видеонаблюдения позволил установить главного подозреваемого, которым оказался 36-летний житель Рассады Понгпхан Пиовонг. На допросе он заявил, что в момент совершения преступления был пьян, как и его жертва. При этом произошло убийство в день буддистского праздника Асанха Буча, когда продажа алкоголя запрещена по всей стране.

Понгпхану Пиовонгу были предъявлены обвинения в убийстве и ношении оружия (ножа) в общественном месте.