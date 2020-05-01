Запрет на продажу алкоголя в Таиланде продлен до конца мая

«Запрет на продажу алкоголя – одна из мер по сдерживанию распространения COVID-19. Данный запрет продлевается по приказу CCSA (Центра по администрированию в условиях COVID-19). Это означает, что продажа любых спиртных напитков запрещена до отдельного уведомления», – цитирует Bangkok Post слова господина Промлерта.
Как пояснил господин Промлерт, CCSA сделал соответствующее объявление, «чтобы избежать каких-либо недопониманий».
Глава Национального совета безопасности (NSC) и центрального координационного управления CCSA генерал Сомсак Рунгсита объявил о том, что NSC обсудит принятое решение с главами провинций, Министерством внутренних дел и Национальным советом по экономическому и социальному развитию, после чего последует официальное объявление о запрете, который должны будут строго соблюдать все провинции страны. Как отметил генерал Рунгсита, объявления можно ожидать в ближайшие два-три дня.
Отметим, что на Пхукете запрет на продажу алкоголя действует с середины апреля, при этом ограничение вводилось непосредственно губернатором провинции, общенационального приказа из Бангкока не поступало. В некоторых провинциях запрета на тот момент не было, в других он уже действовал.
Как отметили официальные лица сейчас, в случае с запретом на продажу спиртного в течение мая никакой свободы выбора у властей провинций не будет.