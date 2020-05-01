Запрет на продажу алкоголя в Таиланде продлен до конца мая

Власти Таиланда приняли решение продлить запрет на продажу алкоголя до 31 мая, одновременно сделав его обязательным для всех провинций Таиланда. Соответствующее заявление сделал постоянный секретарь Министерства иностранных дел Чатчай Промлерт.

Новости Пхукета

1 Мая 2020, 01:36 PM

Запрет на продажу спиртного продлен до конца мая, хотя официальный приказ еще не издан. Фото: Bangkok Post