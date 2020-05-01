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Запрет на продажу алкоголя в Таиланде продлен до конца мая

Власти Таиланда приняли решение продлить запрет на продажу алкоголя до 31 мая, одновременно сделав его обязательным для всех провинций Таиланда. Соответствующее заявление сделал постоянный секретарь Министерства иностранных дел Чатчай Промлерт.

Новости Пхукета

1 Мая 2020, 01:36 PM
Запрет на продажу спиртного продлен до конца мая, хотя официальный приказ еще не издан. Фото: Bangkok Post

Запрет на продажу спиртного продлен до конца мая, хотя официальный приказ еще не издан. Фото: Bangkok Post

«Запрет на продажу алкоголя – одна из мер по сдерживанию распространения COVID-19. Данный запрет продлевается по приказу CCSA (Центра по администрированию в условиях COVID-19). Это означает, что продажа любых спиртных напитков запрещена до отдельного уведомления», – цитирует Bangkok Post слова господина Промлерта.

Как пояснил господин Промлерт, CCSA сделал соответствующее объявление, «чтобы избежать каких-либо недопониманий».

Глава Национального совета безопасности (NSC) и центрального координационного управления CCSA генерал Сомсак Рунгсита объявил о том, что NSC обсудит принятое решение с главами провинций, Министерством внутренних дел и Национальным советом по экономическому и социальному развитию, после чего последует официальное объявление о запрете, который должны будут строго соблюдать все провинции страны. Как отметил генерал Рунгсита, объявления можно ожидать в ближайшие два-три дня.

Отметим, что на Пхукете запрет на продажу алкоголя действует с середины апреля, при этом ограничение вводилось непосредственно губернатором провинции, общенационального приказа из Бангкока не поступало. В некоторых провинциях запрета на тот момент не было, в других он уже действовал.

Как отметили официальные лица сейчас, в случае с запретом на продажу спиртного в течение мая никакой свободы выбора у властей провинций не будет.

 

 

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