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Запрет на посещение Майа-Бэй заработал

С 1 июня в национальном парке Hat Nopparat-Mu Ko Phi Phi National Park был закрыт для посещения популярный у туристов залив Майа-Бэй.

11 Июня 2018 10:00:00

Фото: DNP
Фото: DNP

На минувшей неделе «Новости Пхукета» связались с главой парка Ворапотом Ломлином, и тот подтвердил, что запрет соблюдается операторами экскурсионного бизнеса. В подтверждение своих слов господин Ломлин прислал фотографии безлюдного пляжа в заливе Майа-Бэй.

Как сообщалось ранее, запрет на посещение Майа-Бэй установлен на четырехмесячный срок. При этом к пляжу запрещено приближаться не только с моря (на входе в залив установлено плавучее заграждение), но и с суши. Доступ на территорию разрешен только сотрудникам нацпарка.

С 1 октября Майа-Бэй снова откроют, но администрация национального парка намерена ограничить численность туристов 2000 в день. При этом не исключено, что добираться до пляжа можно будет только по суше, а для лодок залив останется закрытым: либо полностью, либо в тех местах, где кораллы пострадали особо сильно.

Господин Ломлин уже указал, что в заливе начали принимать меры по восстановлению коралловых рифов, но не уточнил, что именно сейчас делают специалисты. Параллельно ведется проектирование плавучего пирса, который должен появиться в находящейся неподалеку бухте Лох-Самах. Строительство пирса позволит туристическим судам швартоваться без причинения ущерба кораллам.

«Я не могу сейчас озвучить конкретных деталей проекта, но могу заверить вас, что плавучий пирс будет построен из надежных и экологически безопасных материалов. Он будет достаточно прочным, чтобы сохранять стабильность во время штормов, и точно не будет причинять никакого вреда рифам», – рассказал господин Ломлин.

В экскурсионной компании Nonthasak Marine корреспонденту «Новостей Пхуккета» заявили, что закрытие залива Майа-Бэй не привело к оттоку туристов. Вместо популярного залива отдыхающих высаживают на других пляжах, а Майа-Бэй показывают издали. В запретную зону спидботы компании не входят.

«Мы до сих пор продаем столько же экскурсий, сколько и продавали. Но вместо Майа-Бэй возим туристов на Пхи-Пхи-Дон и в другие популярные места», – заявил менеджер Nonthasak Marine по продажам и маркетингу Ситтичай Буабан.

В свою очередь, господин Ломлин подтвердил, что по заказу национального парка разрабатывается электронная система «продажи билетов» в Майа-Бэй, которая необходима для контроля за соблюдением лимита на посещение залива после 1 октября.

«Пожалуйста, поймите, что я всем сердцем хочу спасти экологию Майа-Бэй и обеспечить соблюдение лимита в 2000 посетителей в день, но решить эту задачу – непростая работа. Мы хотим, чтобы частный бизнес и туркомпании оказались нам поддержку в совместной реализации проекта», – заявил господин Ломлин.

 

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