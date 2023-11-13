Запрет на анонимное пополнение счетов через CDM вступил в силу в Таиланде

Новые правила пополнения счетов, запрещающие анонимное зачисление средств, должны были вступить в силу еще в 2022 году, но регулирующие органы отложили ввод нововведения. Правила начали действовать с 11 ноября 2023 года, о чем сообщил Банк Таиланда.
Запрет на анонимное пополнение стал для многих сюрпризом, поскольку об инициативе успели забыть. При этом и Ассоциация тайских банкиров (TBA), и Центробанк (BOT), и Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMLO) достигли принципиальной договоренности по этому вопросу еще год назад.
В совместном пресс-релизе от 10 ноября BOT, AMLO и TBA напомнили, что требование об идентификации личности клиента необходимо для борьбы с отмыванием денег и иными формами криминала в диапазоне от нелегальных азартных игр и наркоторговли до финансирования терроризма.
«Финансовые организации обязаны идентифицировать клиентов перед осуществление транзакций в соответствии с законом о предотвращении и борьбе с отмыванием денег. При переводах средств через аппараты CDM должны отслеживаться и отправная точка и точка назначения перевода», – подчеркнул тайский Центробанк.
Прохождение процедуры идентификации личности доступно двумя способами.
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По тайскому удостоверению личности (Thai ID) и номеру телефона. Необходимо ввести 13-значный номер ID и номер телефона, получить одноразовый пароль на телефон и ввести его в CDM. Лимит на пополнение средств – 30 тыс. бат за операцию.
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По банковской карте (дебетной или кредитной). Необходимо просто вставить карту и ввести пин-код. Лимит на пополнение средств – 100 тыс. бат за операцию.
В совместном трехстороннем заявлении BOT, TBA и AMLO уточняется, что правило относится ко всем видам банкоматов с функцией приема наличных, будь то CDM, RCM, eCRM и так далее.