Запрет на анонимное пополнение счетов через CDM вступил в силу в Таиланде

Новые правила пополнения банковских счетов через CDM (банкоматы с функцией приема наличных) вступили в силу в Таиланде с 11 ноября 2023 года. Теперь для зачисления средств человек должен подтвердить личность при помощи тайской банковской карты или тайского национального ID.

Новости Пхукета

13 Ноября 2023, 10:38 AM

Уведомление Банка Таиланда о новых правилах внесения наличных на счета через CDM. Фото: Bank of Thailand