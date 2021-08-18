Запись на прививку вакциной Moderna начнется на следующей неделе

Как сообщил глава OrBorJor, провинция должна получить от Красного Креста чуть больше 5 тыс. доз вакцины Moderna. При этом для полной вакцинации человеку должно быть сделано два укола с разницей в четыре недели.
«Сегодня мы провели встречу с генеральным секретарем тайского Красного Креста Крисадой Буньяратом. Беседа была посвящена предоставлению вакцин людям из группы риска, которые пока не получали никаких прививок», – заявил господин Арироб.
Приоритетными группами населения были признаны следующие:
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Инвалиды, беременные женщины, вынужденные находиться в постели пациент.
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Лиц старше 70 лет.
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Работающий в сельской местности медперсонал.
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Преподаватели и воспитатели школ и детских садов.
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Официальные лица, вступающие в близкий контакт с инфицированными, а также люди, которые не могут быть вакцинированы в рамках действующей прививочной кампании.
Господин Арироб добавил, что если у провинции останутся излишки вакцины, то по согласованию с Красным Крестом привиты могут быть и лица, не входящие в приоритетные группы.
«К примеру, лица младше 70 лет или те, кто уже сделал прививку, но нуждается в вакцинации другим препаратом в качестве бустера», – заявил глава OrBorJor.
Запись на прививку будет осуществляться на специальном вебсайте OrBorJor, затем списки передадут Красному Кресту. Это должно быть сделано до конца сентября.
«Вакцина будет доставлена на Пхукет в октябре, а прививочный процесс начнется в ноябре», – добавил господин Арироб.
Глава OrBorJor также пообещал, что продолжит прилагать усилия к тому, чтобы провинция получила больше доз вакцины для использования в качестве бустера.
Напомним, что основной использующейся на Пхукете вакциной от коронавируса является препарат китайской компании Sinovac, тогда как лиц из групп риска и старшего возраста прививают препаратом AstraZeneca. При этом информация о том, что на острове в коммерческом порядке будет доступна вакцина Moderna вызвала настолько большой интерес у жителей Пхукета, что желающие записаться на прививку ей в Bangkok Hospital Phuket и Bangkok Hospital Siriroj обвалили регистрационный вебсайт.