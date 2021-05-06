Запись экспатов на вакцинацию начнется 11 мая

Представить Министерства цифровой экономики и развития Прача Асаватхира объявил о том, что Пхукет готов начать вакцинацию не только местных жителей с тайским гражданством, но и иностранцев. С 11 мая откроется онлайн-запись (через портал Phuket Must Win) для работающих на острове экспатов.

Новости Пхукета

6 Мая 2021, 02:06 PM

Доктор Асаватхира сделал заявление в ходе двухчасовой онлайн-трансляции вечером 5 мая. Фото: Official COVID-19 Information Center Phuket

Доктор Асаватхира сделал заявление в ходе двухчасовой онлайн-трансляции вечером 5 мая.

«Регистрация для экспатов откроется 11 мая», – заявил он, после чего передал слово член Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Ворапону Унгтракуну, входящему в команду, контролирующую работу портала Phuket Must Win (www.ภูเก็ตต้องชนะ.com).

Господин Унгтракун подчеркнул, что пока речь идет лишь об официально трудоустроенных на острове иностранцах, а регистрацию должна осуществлять компания-наниматель.

«Также их разрешения на работу должны быть действительными», – отметил очевидное господин Унгтракун.

«Экспатам, не трудоустроеным в какой-либо компании, придется подождать следующей фазы регистрации, в ходе которой иностранные граждане будут записываться сами», – отметил он.

Также с завтрашнего дня (7 мая) открывается регистрация для тайских граждан в возрасте от 60 лет. Процесс регистрации не изменился с начала прививочной кампании: желающий получить вакцину сам выбирает удобные день и время прививки, если соответствующий слот еще не занят.

Официальный информационный центр по COVID-19 на Пхукете сегодня утром начал публиковать приглашения на вакцинацию в отдельных районах, включая Кату и Пхукет-Таун.

Президент туристической ассоциации Пхукета Бхуммикитти Руктэнгам добавил, что ожидает «очень хороших новостей» относительно поставок вакцины на Пхукет. Как и многих других представителей индустрии гостеприимства он убежден, что остров должен выполнить обещание об открытии для иностранных туристов с 1 июля.

Господин Руктэнгам не раскрыл причин оптимизма, заявив, что пусть это лучше сделает правительство.

«Мы получили знак. До этого вероятность получения новой партии вакцины [что позволило бы открыться 1 июля] составляла 10%. Сейчас вероятность выросла до 28,2%», – с точностью до десятых долей процента заявил он.

При этом господин Руктэнгам отметил, что открытие 1 июля ценно не столько само по себе, но и в перспективе высокого сезона.

«Если мы правда сможем открыться, то с гарантией получим множество бронирований на высокий сезон. Если мы открыться не сможем, то появятся вопросы, действительно ли мы готовы к приему туристов и действительно ли откроемся. Я не хочу, чтобы нам задавали такие вопросы перед лицом всего мирового турбизнеса.

«Мы анонсировали открытие всему миру. Правительство и мы сами должны приложить все силы, чтобы это произошло», – закончил он.