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Запертый в автобусе школьник умер от теплового удара

Врачам не удалось спасти жизнь школьника из провинции Пхра-Накхон-Си-Аюттхая, которого водитель случайно запер внутри транспортного средства на пять часов.

Новости Пхукета

3 Августа 2017 10:23:01

Фото: Google Street View
Фото: Google Street View

Несчастный случай произошел в понедельник, 31 июля. Школьный водитель Бунлерт Ваттхаки на пикапе, переоборудованном для перевозки пассажиров, доставил семерых учащихся Wat Choeng Len School в школу, после чего отправился домой, не убедившись, что все школьники покинули пассажирское отделение в кузове пикапа, сообщает Bangkok Post.

Около 13:00 помогавшая Бунлерту по дому женщина сообщила ему, что, кажется, заметила в кузове пикапа ребенка. К этому моменту шестилетний Гага находился в запертом пассажирском отсеке около пяти часов.

Бунлерт оперативно доставил ребенка в больницу Bang Pa-in Hospital, откуда его затем перевели в Ayutthaya Hospital, однако спасти жизнь мальчика врачам не удалось. Первоклассник скончался от теплового удара.

Бунлерт Ваттхаки полностью признал свою вину и заявил, что намерен уйти в монахи. Он рассказал, что обычно сразу по возвращению домой опускает стекла в машине и прибирается в салоне, но в понедельник было пасмурно и он решил этого не делать.

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