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Запасы в трех водохранилищах Пхукета упали ниже отметки в 3 млн кубометров

Пхукет отпраздновал Сонгкран, истратив за дни фестиваля 270 тыс. кубометров воды. Объем запасов в трех главных водохранилищах опустился до 2,82 млн кубометров, но Управление ирригации заверяет, что этих объемов хватит, чтобы продержаться до прихода юго-западного муссона и начала обильных дождей.

Таньялак Сакут

19 Апреля 2019, 11:54 AM
Фото: Пхукетский офис PIO

Фото: Пхукетский офис PIO

После празднования Сонгкрана глава пхукетского офиса Управления ирригации (PIO) Сомсават Чайсинсод поделился с The Phuket News и «Новостями Пхукета» актуальными данными по запасам воды.

По состоянию на 18 апреля суммарный объем запасов в трех главных водохранилищах составлял 2,82 млн кубометров (из максимальных 21,72 млн). В озере Банг-Вад оставалось 0,94 млн из 10,2 млн, в озере Банг-Ньеу – 0,91 млн из 7,2 млн, в озере Кхлонг-Кратха – 0,97 млн из 4,32 млн.

При этом по состоянию на 12 апреля запасы в озере Банг-Вад составляли 1,1 млн, в Банг-Ньеу – 0,99 млн, в Кхлонг-Кратха – ровно 1 млн.

Несмотря на сокращение запасов, увеличилось число дней, в течение которых Пхукет может продержаться на соответствующих объемах. Если 12 апреля господин Чайсинсод говорил о 33 днях, то 18 числа – о 39 днях. По словам главы пхукетского офиса PIO, увеличение числа дней объясняется снижением объемов ежедневных поставок потребителям. Именно за счет этого остров и планирует продержаться до прихода сезонных дождей.

«Те дожди, которые были в прошлые выходные, совершенно не помогли увеличить запасы в водохранилищах», – отметил господин Чайсинсод.

Зато позитивными новостями с The Phuket News поделился глава пхукетского офиса Управления водоснабжения (PWA) Грайсорн Махамад.

По словам господина Махамада, ведомство договорилось о поставках с двумя владельцами озер, находящихся на частной земле. В качестве получателей дополнительных резервов он назвал насосные станции у водохранилищ Банг-Ньеу (Срисунтхорн, Чернг-Талей) и Банг-Вад (Кату, Вичит, Чалонг). Труба до первого водохранилища уже проложена, прокладка трубы до второго будет завершена к середину следующей недели. Суммарный объем поставок на каждую из насосных станций – 2,4 тыс кубометров в сутки.

«Качество воды достаточно высокое для использования ее в быту. Наличие дополнительного источника (для насосной станции у озера Банг-Ньеу) уже позволило нам увеличить поставки конечным потребителям до 120 кубометров в час», – заявил господин Махамад.

 

 

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