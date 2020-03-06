Запасы пресной воды продолжают сокращаться на Пхукете

Согласно оценкам главы офиса PWA на Пхукете, при текущем уровне потребления воды в озере Банг-Вад хватит до середины апреля.

7 Марта 2020, 09:00 AM

По состоянию на 25 февраля в водохранилище Банг-Вад в Кату оставалось 17,1% от максимального объема воды. Фото: Таньялак Сакут

Запасы пресной воды на острове продолжают сокращаться, а до начала сезона дождей осталось еще целых два месяца. На этом фоне глава пхукетского отделения Управления водоснабжения (PWA) Грайсорн Махамад в очередной раз обратился к жителям острова с просьбой по возможности экономить воду. Как заявил господин Махамад, относительно комфортно себя сейчас чувствует только юг провинции, во многих других районах напор в трубах слабый, а в некоторых местах воды в кранах и просто нет.

Как пояснил глава местного офиса PWA, в конце февраля объемы воды, откачиваемой из водохранилища Банг-Вад, были сокращены до 50% от нормы. На этом фоне до ряда частей Патонга, Тхепкрасаттри, Паклока, Ко-Кэу и Вичита вода из этого водохранилища не доходит вовсе. Там приходится полагаться на альтернативные источники, включая озера, находящиеся в частной или муниципальной собственности. Впрочем, пересыхают постепенно и они.

По состоянию на 25 февраля в водохранилище Банг-Вад в Кату имелось около 1,74 млн кубометров воды, то есть 17,1% от максимального объема.

«При текущем уровне потребления этого хватит на 49 дней», – констатировал господин Махамад.

Откачка воды из озера Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне была остановлена еще в ноябре. Сейчас в нем содержится всего лишь 0,4 млн кубометров воды, что соответствует 5,8% объема. Поставлять воду потребителям при таком уровне заполнения нельзя.

Не вызывает беспокойства лишь новое водохранилище Кхлонг-Кратха в Чалонге, снабжающее южную часть Пхукета. В этом озере сейчас содержится 1,4 млн кубометров воды или 33% от общего объема.

«Этого хватит на 88 дней», – заявил господин Махамад.

Глава пхукетского офиса PWA заверил, что его ведомство продолжает поиск новых источников воды.

«Недавно мы заключили соглашение с тремя владельцами небольших водоемов на северо-западе острова. В общей сложности они поставят 600 тыс кубометров воды для нужд тамбона Чернг-Талей, примерно по 200 тыс. каждый», – рассказал господин Махамад.

Вода из трех новых частных источников начнет поступать на насосную станцию в поселке Банг-Джо с 20 марта. Конечные получатели – не только Чернг-Талей, но также некоторые районы Срисунтхорна и Тхепкрасаттри, вся Рассада и Ко-Кэу.

«Срисунтхорн и Чернг-Талей используют свои собственные ресурсы, находящиеся в частной собственности. Из нашей основной сети они ничего не получают, хотя мы доставляем воду автоцистернами в некоторые части Чернг-Талей», – заявил господин Махамад.

«В Тхепкрасаттри к нашей основной магистрали подключены лишь небольшие части тамбона. Большая часть территории полагается на частные ресурсы», – добавил он.

Господин Махамад выразил уверенность в том, что подключение трех озер и поставки 600 тыс. кубометров воды позволят решить проблемы жителей Рассады и Ко-Кэу, регулярно сталкивающихся с перебоями».

«Но пока не пойдут дождить, мы вынуждены снижать напор в трубах. Мы сокращаем поставки в попытках растянуть ресурсы на максимальный срок», – развел руками глава пхукетского отделения PWA.