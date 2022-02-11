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Занятия в школе Phuket Wittayalai приостановили на неопределенный срок

Школа Phuket Wittayalai решила не возобновлять очные уроки на фоне растущего числа учащихся с выявленным коронавирусом. Занятия приостановлены с 14 февраля на неопределенный срок.

Новости Пхукета

11 Февраля 2022, 05:48 PM
Занятия в школе Phuket Wittayalai приостановили на неопределенный срок. Фото: Phuket Wittayalai School

Занятия в школе Phuket Wittayalai приостановили на неопределенный срок. Фото: Phuket Wittayalai School

«Школьники продолжат учиться дистанционно с 14 февраля. Дата открытия школы пока не определена», – заявил 11 февраля директор учебного заведения Ватчарасак Сонгпан.

Впрочем, итоговые экзамены учащихся классов матайом шесть пройдут все же в школе. Знания по результатам второго семестра 2021 учебного года у них примут 14, 17 и 18 февраля. Господин Сонгпан подчеркнул, что экзаменация будет проводиться с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Допуск к экзаменам будет осуществляться только после сдачи экспресс-анализа на антитела (методом АТК). Протестироваться можно самостоятельно или в школе 12 февраля.

«Школа также призывает всех учащихся строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности в то время, пока очные занятия приостановлены», – добавил господин Сонгпан.

Напомним, Phuket Wittayalai School изначально приостановила занятия 26 января из-за опасений относительно коронавируса.

 

 

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