Занесенный в черный список гражданин Белоруссии задержан после возвращения в Таиланд

Иммиграционное бюро Таиланда сообщило об аресте и повторной депортации гражданина Белоруссии, вернувшегося в Королевство по новому паспорту, несмотря на высылку на родину и занесение в черный список год назад.

Новости Пхукета

25 Октября 2019, 04:31 PM

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

О задержании и повторной депортации гражданина Белоруссии было объявлено на традиционной пятничной пресс-конференции с участием руководства Иммиграционного бюро 25 октября.

Как и в прочих подобных случаях, Иммиграционное бюро не раскрыло полное имя иностранца. Журналистам было сообщено, что речь идет о неком Александре из Белоруссии, которого задержали на Пхукете.

Как следует из опубликованных материалов, в 2018 году Александр был признан виновным в осуществлении нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда и депортирован с занесением в черный список на 100 лет. Однако уже в апреле этого года Александр вернулся в Королевство по новому паспорту и благополучно прошел пограничный контроль, получив разрешение на пребывание в стране сроком на 90 дней.

Как отметило Иммиграционное бюро, в паспорте, который был у мужчины в 2018 году, его имя было записано как Аляксандр, а в новом – как Александр. Личность иностранца была установлена пхукетским офисом Иммиграционного бюро благодаря базе биометрических данных, на основании чего 10 октября разрешение на пребывание в стране было отозвано. Александр, согласно заявлению Иммиграционного бюро, не стал отрицать факт депортации и занесения в черный список в прошлом году. Мужчина был депортирован повторно.

Добавим, что также в октябре (1 числа) Иммиграционное бюро Пхукета отозвало разрешение на пребывание, выданное некому гражданину Пакистана по имени Шейкх, депортированному с занесением в черный список на 10 лет в 2018 году и повторно вернувшемуся в страну по паспорту, в котором имя было указано как Аджмел. Факт нарушения запрета на посещение Таиланда также был выявлен благодаря биометрии.