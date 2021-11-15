Замглавы МВД: Дефицит пресной воды Пхукету не грозит

Заместитель министра внутренних дел Таиланда Сонгсак Тхонгсри вместе с другими специалистами посетил Пхукет и оценил запасы пресной воды на острове. По итогам инспекции господин Тхонгсри заверил жителей провинции, что даже с учетом постоянно растущего туристического потока пресной воды всем хватил. Никаких мер по экономии в засушливый сезон ожидать не стоит.

Новости Пхукета

В ходе визита на Пхукет 14 ноября господин Тхонгсри посетил водохранилища Банг-Вад в Кату и Кхлонг-Кратха в Чалонге, а также центральный офис Управления водоснабжения (PWA).

Господин Тхонгсри отметил, что открытие страны для иностранных туристов 1 ноября скажется на объемах потребления пресной воды, однако имеющихся на Пхукете запасов достаточно.

«Полный объем запасов во всех трех водохранилищах [включая Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне] составляет около 22 млн кубометров. Это прекрасный показатель, поскольку в целом годовое потребление пресной воды на Пхукете составляет 36 млн кубометров. Таким образом запасы в трех водохранилищах могут считаться достаточными для удовлетворения потребления в течение четырех месяцев засушливого сезона, продолжающегося с февраля по май включительно», – заявил господин Тхонгсри.

«Сейчас, когда страна открылась, можно ожидать, что Пхукет будет вновь принимать значительное число гостей, но водоснабжение, конечно, проблемой не будет. Пожалуйста, будьте уверены, что в грядущий засушливый сезон Пхукет, без сомнения, не будет страдать от нехватки воды», – добавил он.

Также господин Тхонгсри напомнил журналистам о ведущихся работах по организации магистральной линии водоснабжения от водохранилища в провинции Пханг-Нга. Эта магистраль должна решить проблему снабжения Пхукета водой в долгосрочной перспективе.

По словам господина Тхонгсри, вопросы управления водными ресурсами являются одним из приоритетных направлений работы правительства, все работы тщательно контролируются и финансируются в достаточных объемах.

Напомним, что проект по прокладке магистральной линии водоснабжения с материка стал особенно актуален в 2019 году, когда на фоне пиковых значений туристических прибытий Пхукет столкнулся с острым дефицитом пресной воды в засушливый сезон. За месяцы дождей водохранилища не успели набрать достаточные объемы запасов, так что остров подошел к самым сложным месяцам с полупустыми резервуарами. Сложной оказалась ситуация и в 2020 году, хотя на фоне пандемии коронавируса туристический сезон продлился лишь в течение трех первых месяцев года.

В мае 2020 года глава пхукетского офиса PWA Грайсорн Махамад констатировал, что остров завершил период засухи с критически низким уровнем запасов. На этом фоне в ходе июльской встречи с кабмином губернатор Наронг Вунсиеу включил вопрос водоснабжения в список приоритетных проблем, требующих скорейшего решения при поддержке Бангкока.

В ноябре вице-премьер Правит Вонгсуван посетил Пхукет и отдал Национальному офис водных ресурсов (ONWR) распоряжение ускорить реализацию проектов по стабильному обеспечению провинции пресной водой, включая проект по прокладке магистрали водоснабжения с материка.

Впрочем, в тот момент ситуация уже не выглядела такой острой. Свою роль сыграли и обильные дожди, и снижение потребления на фоне пандемии коронавируса: отсутствие туристов не только само по себе привело к снижению потребления, но и спровоцировало отток с острова части населения, занятой в турбизнесе.

При этом на пике водных кризисов последних лет ситуация зачастую бывало настолько тяжелой, что вооруженным силами приходилось направлять на Пхукет автоцистерны с водой из других провинций южного Таиланда.

Одним из самых ярких примеров стало небогатое сообщество Soi Kingkaew в Рассаде, жители которого были вынуждены полагаться на подобные поставки в течение месяцев. Автоцистерны заполняли установленные в районе общественные баки, из которых жители носили воду домой ведрами.

Впрочем, с дефицитом воды в 2019 и 2020 годах сталкивались и жители многих других районов. Зачастую им приходилось на собственные деньги регулярно заказывать автоцистерны с водой, чтобы иметь возможность принять душ с утра и сходить в туалет.