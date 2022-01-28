Заместитель премьер-министра Таиланда оценил безопасность на дорогах Пхукета

Вице-губернатор Пхукета Анупхап Родкван Йодрабум принял участие в первом онлайн совещании в 2022 году вместе Национальным комитетом по предотвращению ДТП и министром внутренних дел Анупонгом Паочиндой, возглавил встречу заместитель премьер-министра Правит Вонгсувон.

28 Января 2022, 04:08 PM

Вице-губернатор Пхукета Анупхап Родкван Йодрабум на совещании, 27 января. Фото: Администрация Пхукета

В ходе встречи были обозначены результаты семидневной кампании по обеспечению безопасности на дорогах в ходе новогодних праздников,следует из отчета по итогам встречи.

Участники совещания также обсудили реализацию системы начисления баллов для водителей дорожно-транспортных средств. В настоящее время по этой системе отслеживают курьеров, водителей общественного транспорта, включая микроавтобусы и мотобайки, тук-туки, такси и автобусы.

Заместитель премьер-министра Правит поднял вопрос о безопасности пешеходных переходов и самих пешеходов на фоне случая, который произошел в прошлую пятницу, 21 января, в Бангкоке. Полицейский на мотоцикле Ducati Monster сбил насмерть доктора Варалюка Супаватжариякула, работавшего на медицинском факультете Университета Чулалонгкорна.

Официальным лицам Пхукета поручено проследить, чтобы перед каждым пешеходным переходом на дорогах острова была нанесена предупреждающая линия для снижения скорости, также должны быть установлены дополнительные знаки, предупреждающие о пешеходном переходе.

«Королевская полиция Таиланда повысит бдительность правоохранительных органов в отношении правонарушений, которые являются фактором риска возникновения несчастных случаев, а также будет проводить исследования, чтобы определить оптимальные улучшения на каждом пешеходном переходе. Кроме того, [полиция должна] отслеживать и оценивать все случаи ДТП на пешеходных переходах для предотвращения дальнейших аварий», — сказал вице-премьер.

Ранее «Новости Пхукета» сообщали, что после Муниципалитет Пхукет-Тауна обновил наземный пешеходный переход у больницы Vachira Hospital, сделав полосы «зебры» более заметными. Такое решение было принято после смертельного инцидента в Бангкоке.

По словам мэра Пхукет-Тауна Сарота Ангканапилата, в дальнейшем приоритет при обновлении «зебр» будет отдаваться переходам у больниц, школ, рынков и в других приоритетных местах.