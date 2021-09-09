Замеченный на Пхукете крокодил мог быть вараном

Сотрудники национального парка Sirinat не смогли обнаружить крокодила, замеченного 7 сентября местным рыбаком на острове Ката неподалеку от пляжа Лайан. Специалисты полагают, что мужчина мог принять за крокодила крупного варана, но все равно будут нести дежурство с повышенной бдительностью.

Поисковой группе не удалось найти ни крокодила, ни кого-либо, кто его видел. Фото: Phuket Fisheries Office

Поисковой группе не удалось найти ни крокодила, ни кого-либо, кто его видел. Фото: Phuket Fisheries Office

Поисковой группе не удалось найти ни крокодила, ни кого-либо, кто его видел. Фото: Phuket Fisheries Office

Поисковой группе не удалось найти ни крокодила, ни кого-либо, кто его видел. Фото: Phuket Fisheries Office

Поисковой группе не удалось найти ни крокодила, ни кого-либо, кто его видел. Фото: Phuket Fisheries Office

Поисковой группе не удалось найти ни крокодила, ни кого-либо, кто его видел. Фото: Phuket Fisheries Office

Поисковой группе не удалось найти ни крокодила, ни кого-либо, кто его видел. Фото: Phuket Fisheries Office

Поисковой группе не удалось найти ни крокодила, ни кого-либо, кто его видел. Фото: Phuket Fisheries Office

Операция по поиску крокодила у пляжа Лайан проходила во второй половине дня 8 сентября. К поисковой группе присоединились глава пхукетского офиса Управления рыболовства Ватчарин Раттаначу, глава четвертой станции парка Sirinat (пляж Лайан) Нийом Дечопхананг, глава шестого мубана Чернг-Талей (пуяйбан) Сучарт Йюйенг.

Члены поисковой группы обследовали акваторию, а также поговорили с местными пляжными спасателями и рыбаками. Никто из собеседников крокодила не видел, визуально заметить хищника также не удалось.

При этом поисковой группе повстречались несколько крупных варанов размерами от одного до двух метров. Замеченный рыбаком крокодил, по его словам, также был метровой длины (то есть небольшим по размеру для крокодила, но типичным для варана).

«Пока что мы не нашли никаких крокодилов, как нам было сообщено. Сейчас мы полагаем, что мужчина мог увидеть на острове Ката варана и ошибочно принять его за крокодила», – заявил господин Раттаначу.

«Чтобы местные жители чувствовали себя в уверенности и безопасности, мы обратились к спасателям и сотрудникам нацпарка с просьбой следить за появлением крокодилов в указанной зоне. Это стандартная мера по обеспечению безопасности туристов и местных жителей», – добавил он.