Залив Майя-Бэй останется закрытым на неопределенный срок

Посещение туристами залива Майя-Бэй, ставшего знаменитым по фильму «Пляж», не будет возобновлено в обещанный срок (1 ноября).

3 Октября 2018 10:44:42

Фото: Bangkok Post

Департамент национальных парков Таиланда (DNP) принял решение оставить в силе введенный 1 июня запрет на посещение залива Майя-Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле. Туристический объект останется закрытым на неопределенный срок, пока морская экосистема не восстановится в достаточной мере. Соответствующее решение закреплено в официальном документе за подписью главы DNP от 28 сентября. Копия документа имеется в распоряжении редакции.

Согласно решению DNP, доступ запрещен как непосредственно в бухту Майя-Бэй, так и в бухту Ло-Сама (также известную как Ло-Самах, Самах и Сама), от которой можно добраться до пляжа в Маяй-Бэй пешком. Таким образом речь идет о полном закрытии доступа к Майя-Бэй и с моря, и с суши. Это «Новостям Пхукета» и The Phuket News подтвердил господин Ворапот Ломлин, директор национального парка Hat Nopparat-Mu Ko Phi Phi National Park, на территории которого располагается остров Пхи-Пхи-Ле.

«Решение о доступе в бухты Майя-Бэй и Ло-Сама было пересмотрено 25 сентября. Участие в этой встрече принимали многие официальные лица, включая экспертов из Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR), Департамента национальных парков (DPN) и, в частности, морского биолога Тхона Тхамронгнавасавата. Принятое ими решение было зафиксировано в официальном уведомлении от 28 сентября», – заявил господин Ломлин.

«Нахождение туристов Майя-Бэй и Ло-Сама запрещено», – подчеркнул он.

На вопрос о том, разрешено туристам, господин Ломли ответил, что не запрещается фотографировать бухты с моря, до тех пор пока лодки не входят в зону, ограниченную буями.

Как пишет Bangkok Post, решение DNP вызвало негативную реакцию у туристического бизнеса и приводит заявление главы Клуба туристического бизнеса Пхи-Пхи Ваттрапона Чантхараро, который заявил журналистам, что официальные лица не поинтересовались мнением местных жителей до принятия решения. По мнению господина Чантхараро, решение DPN отразится на туристическом бизнесе не только Пхи-Пхи, но и всей провинции Краби. На следующей неделе Клуб туристического бизнеса Пхи-Пхи планирует провести встречу и обсудить сложившуюся ситуацию.