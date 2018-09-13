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Залив Майя-Бэй останется закрытым для лодок

Посещение залива Майя-Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле возобновится с 1 ноября, однако заходить в него туристическим судам будет запрещено. Доступ на легендарный пляж будет открыт только с суши, чтобы минимизировать вред для кораллов. Соответствующее заявление сделал директор нацпаркa Hat Nopparat – Mu Ko Phi Phi National Park Ворапот Ломлин.

Таньялак Сакут

13 Сентября 2018 14:08:22

Фото: DNP
Фото: DNP

Залив Майя-Бэй был полностью закрыт для посещения 1 июня, и, как недавно подтвердили специалисты, каникулы пошли экосистеме на пользу. С соответствующим заявлением выступил в августе морской биолог Тхон Тхамронгнавасават, занимающий должность декана тайского Университета сельского хозяйства (Kasetsart University) и де-факто курирующий процесс восстановления экосистемы Майя-Бэй и высадку там новых кораллов.

«Я по-настоящему впечатлен восстановление коралловых рифов в национальном парке Hat Noppharat Thara-Mu Koh Phi Phi Marine National Park в провинции Краби. Я даже видел там детеныша акулы, искавшего добычу. Впрочем, кораллам еще нужно время на восстановление», – заявил Тхамронгнавасават изданию The Phuket News.

Судя по всему, слова господина Тхамронгнавасавата были услышаны руководством национального парка. Официальные лица приняли решение продлить действие запрета на посещение Майя-Бэй на дополнительный месяц (до 1 ноября). При этом туристическим судам будет запрещено заходить в залив и после истечения этого срока.

«Залив останется закрытым для лодок, но туристы смогут посещать пляж, добираясь до него по земле от бухты Сама», – заявил The Phuket News и «Новостям Пхукета» господин Ворапот Ломлин.

Ранее сообщалось, что в бухте Сама (Самах) должен быть возведен понтонный пирс для туристических судов, однако о прогрессе в реализации этого плана господин Ломлин не сообщил. Также не подтверждены плана по ограничению ежедневного турпотока на остров Пхи-Пхи-Ле. Ранее говорилось о том, что максимальная планка может быть установлена на уровне 2 тыс. человек в день.

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