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Залив Майа-Бэй открылся для посещения

С 1 октября в провинции Краби возобновилось посещение туристами залива Майа-Бэй, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

Новости Пхукета

2 Октября 2022, 06:06 PM
Залив Майа-Бэй возобновил прием туристов с 1 октября. Изображение: Phuket Info Center

Залив Майа-Бэй возобновил прием туристов с 1 октября. Изображение: Phuket Info Center

Залив Майа-Бэй принимал в этом году туристов с января по июль включительно, после чего был закрыт на два месяца, чтобы дать природе отдохнуть. Посещение залива возобновилось с 1 октября.

На фоне угрозы экологи в заливе действуют новые правила посещения, которые должны исключить бесконтрольный массовый туризм. Как писала газета Bangkok Post в мае, максимальное число посетителей – 380 человек в час и только по предварительной записи, чтобы не нарушать баланса экосистемы.

Туристическим лодкам запрещено заходить в саму Майа-Бэй, доступ к пляжу разрешен только по суше с другой стороны острова, от залива Сама. Купание в водах бухты также запрещено.

На фоне улучшения ситуации с COVID-19 туристический бизнес Таиланда надеется на восстановление турпотока из-за рубежа, но у защитников Майа-Бэй эти перспективы вызывают опасения, поскольку властям придется справляться с возросшим числом запросом на посещение нацпарков, а система онлайн-бронирования по состоянию на первую половину года работала не идеально.

 

 

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