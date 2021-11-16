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Залив Майа-Бэй может открыться для туристов 1 января

Знаменитый залив Майа-Бэй, где проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, может снова открыться для посещения туристами с 1 января. Впрочем, официальные лица обещают ряд ограничений, направленных на то, чтобы защитить живописное место от избыточного туризма и деградации экосистемы из-за антропогенных факторов.

Новости Пхукета

16 Ноября 2021, 02:42 PM
Залив Майа-Бэй на пике массового туризма. Фото: Thara-Mu Koh Phi Phi National Park

Залив Майа-Бэй на пике массового туризма. Фото: Thara-Mu Koh Phi Phi National Park

Майа-Бэй без туристов. Фото: DNP

Майа-Бэй без туристов. Фото: DNP

Майа-Бэй без туристов. Фото: DNP

Майа-Бэй без туристов. Фото: DNP

О возможности скорого открытия легендарной бухты заявил 15 ноября Министр природных ресурсов и окружающей среды Варавут Силпа-Арча. Он отметил, что прямо сейчас сотрудники нацпарка Thara-Mu Koh Phi Phi National Park, на территории которого находится Майа-Бэй, заканчивают строительство улучшенного пирса для туристических судов и завершают формирование зоны для купания.

В ходе выездного совещания Кабмина в Краби господин Силпа-Арча отметил, что бесконтрольного посещения Майа-Бэй больше не будет. Туристические суда не будут заходить в саму бухту, высадка туристов будет происходить на другой стороне острова. Количество посетителей будет ограничено, равно как и часы посещения – с 10:00 до 16:00. Купание будет разрешено лишь в течение часа и только в пределах выделенной зоны, чтобы не сорвать восстановление коралловых рифов.

Согласно оценкам экологов, к моменту закрытия Майа-Бэй три года назад там было повреждено более половины кораллов. На пике посещения достопримечательность принимала ежедневно 200 лодок и 4 тыс. туристов, притом что размеры бухты – всего 250 м в длину и 15 м в ширину. Таким образом турпоток очевидно превосходил естественные возможности Майа-Бэй.

На фоне дискуссии о восстановлении Майа-Бэй морской биолог Тхон Тхамронгнавасават предлагал ограничить количество туристов до 2,4 тыс. в день, причем пускать людей в бухту должны были только по предварительному бронированию экскурсий. В настоящий момент неизвестно, какой лимит может быть установлен после открытия Майа-Бэй 1 января. В 2020 году министр Силпа-Арча называл число в 350 человек в день.

 

 

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