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Закрытый участок пляжной дороги в Патонге откроется на этой неделе

Запланированное на 1 октября окончание работ на участке пляжной дороги в Патонге от Bangla Rd. до Sawatdirak Rd. перенесено на более поздний срок. Соответствующее заявление сделал инженер проекта по переносу телекоммуникационных кабелей под землю Аут Кхрыасен.

Новости Пхукета

7 Октября 2019, 09:38 AM
Пляжная дорога в Патонге должна полностью открыться для движения транспорта на этой неделе.

Пляжная дорога в Патонге должна полностью открыться для движения транспорта на этой неделе.

Господин Кхрыасен пояснил, что уложиться в график рабочим помешали сотрудники CAT Telecom, проводившие свои собственные работы на пляжной дороге Thaweewong Rd. При этом персонал телекоммуникационной компании задействовал в своем проекте тяжелую технику.

«Для двух команд дорога оказалась слишком узкой», – развел руками господин Кхрыасен.

«Я ожидаю, что дорога будет открыта для движения транспорта в районе среды, 9 октября, но мы постараемся закончить работы раньше, если это будет возможно. Прошу принять наши извинения за неудобства», – заявил инженер.

 

 

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