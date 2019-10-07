Закрытый участок пляжной дороги в Патонге откроется на этой неделе

Господин Кхрыасен пояснил, что уложиться в график рабочим помешали сотрудники CAT Telecom, проводившие свои собственные работы на пляжной дороге Thaweewong Rd. При этом персонал телекоммуникационной компании задействовал в своем проекте тяжелую технику.
«Для двух команд дорога оказалась слишком узкой», – развел руками господин Кхрыасен.
«Я ожидаю, что дорога будет открыта для движения транспорта в районе среды, 9 октября, но мы постараемся закончить работы раньше, если это будет возможно. Прошу принять наши извинения за неудобства», – заявил инженер.