Закрытый участок пляжной дороги в Патонге откроется на этой неделе

Запланированное на 1 октября окончание работ на участке пляжной дороги в Патонге от Bangla Rd. до Sawatdirak Rd. перенесено на более поздний срок. Соответствующее заявление сделал инженер проекта по переносу телекоммуникационных кабелей под землю Аут Кхрыасен.

Новости Пхукета

7 Октября 2019, 09:38 AM

Пляжная дорога в Патонге должна полностью открыться для движения транспорта на этой неделе.