Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Закладка будущих коралловых рифов началась у острова Майтон

У побережья Пхукета началась закладка трех будущих коралловых рифов в районе острова Майтон. Работы ведутся в рамках проекта Save Under Water World, реализуемого ротари-клубом Mueang Rae Phuket Rotary Club и административной организацией провинции (OrBorJor, РРАО).

Новости Пхукета

16 Февраля 2023, 03:56 PM
Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Закладка искусственных рифов у острова Майтон началась 16 февраля. Фото: Phuket OrBorJor

Как говорится в публикации OrBorJor, работы начались с официальной церемонии, прошедшей в 9:30 утра 16 февраля на борту баржи у острова Майтон. Дать старт проекту приехали президент организации Реват Арироб и другие официальные лица. Другую сторону представляли президент Mueang Rae Phuket Rotary Club Сасават Лимпханит и глава регионального объединения ротари-клубов Rotary 3330 Лао Джинда.

В рамках инициативы Save Under Water World искусственные коралловые рифы закладываются в трех локация рядом с островом Майтон. Всего под воду будут опущены 39 бетонных конструкций произвольной «рифовой» формы. Ранее официальные лица говорили, что их специально изготовила одна из местных компаний по производству цемента и стройматериалов.

Напомним, 1 февраля OrBorJor и Mueang Rae Phuket Rotary Club подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной работы над восстановлением и сохранением морской экостистемы Пхукета, а конкретно – коралловых рифов. Свои подписи под документом также поставили представители Портового департамента и Департамента морских и прибрежных ресурсов.

Одной из целей сотрудничества заявлена поддержка туризма, который на Пхукете в значительной мере опирается на природные красоты, а не рукотворные достопримечательности. При бесконтрольный туризм сам угрожает экосистеме, что показал пример бухты Майа-Бэй, которую в буквальном смысле пришлось спасать после чрезмерной эксплуатации туристическими операторами.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Молодых акул выпустили в море на Пхи-Пхи
Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга
На Пхукете отправились в море 32 только что вылупившихся черепашонка
Майя-Бэй закроется на два дня в январе
Новую кладку яиц морской черепахи нашли к северу от Пхукета
В Патонге подписали меморандум о чистоте пляжа
Департамент нацпарков сообщил о смерти слоненка Танвы
Четвертую кладку черепашьих яиц нашли Кхао-Лаке
Слоны совершили набег на деревню в Прачин-Бури
Потерявшегося в джунглях месячного слоненка спасли в Таиланде
Морская черепаха отложила яйца на пляже Май-Кхао
Таиланд начнет производить авиатопливо из отработанного растительного масла
Третья морская черепаха отложила яйца в провинции Пханг-Нга
Стаю косаток заметили в Андаманском море
Гости в своем доме. Черепаший сезон начался на западном побережье

 

Thai Residential
The Pavilions Phuket

 