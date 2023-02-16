Закладка будущих коралловых рифов началась у острова Майтон

У побережья Пхукета началась закладка трех будущих коралловых рифов в районе острова Майтон. Работы ведутся в рамках проекта Save Under Water World, реализуемого ротари-клубом Mueang Rae Phuket Rotary Club и административной организацией провинции (OrBorJor, РРАО).

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Как говорится в публикации OrBorJor, работы начались с официальной церемонии, прошедшей в 9:30 утра 16 февраля на борту баржи у острова Майтон. Дать старт проекту приехали президент организации Реват Арироб и другие официальные лица. Другую сторону представляли президент Mueang Rae Phuket Rotary Club Сасават Лимпханит и глава регионального объединения ротари-клубов Rotary 3330 Лао Джинда.

В рамках инициативы Save Under Water World искусственные коралловые рифы закладываются в трех локация рядом с островом Майтон. Всего под воду будут опущены 39 бетонных конструкций произвольной «рифовой» формы. Ранее официальные лица говорили, что их специально изготовила одна из местных компаний по производству цемента и стройматериалов.

Напомним, 1 февраля OrBorJor и Mueang Rae Phuket Rotary Club подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной работы над восстановлением и сохранением морской экостистемы Пхукета, а конкретно – коралловых рифов. Свои подписи под документом также поставили представители Портового департамента и Департамента морских и прибрежных ресурсов.

Одной из целей сотрудничества заявлена поддержка туризма, который на Пхукете в значительной мере опирается на природные красоты, а не рукотворные достопримечательности. При бесконтрольный туризм сам угрожает экосистеме, что показал пример бухты Майа-Бэй, которую в буквальном смысле пришлось спасать после чрезмерной эксплуатации туристическими операторами.