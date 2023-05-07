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Закат для двоих. Андаманская романтика в Sea in the Sky

Пхукетский ресторан Sea in the Sky – это место, где во главе угла стоят красота и романтика. Из-за столиков открываются роскошные виды на Андаманское море, особенно впечатляющие в часы заката, ведь заведение располагается на выходящем к западном побережью холме над пляжем Ката-Ной. В меню – универсальная классика, которая никого никогда не разочаровывала. Но особое внимание шеф уделяет подаче, оформление блюд в Sea in the Sky – под стать окружающему пейзажу. Даже часы работы заведения, а открывается оно только в 17:00, говорят о том, что Sea in the Sky создан именно для романтических ужинов.

Эми Бензема

7 Мая 2023, 12:28 PM
Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Ресторан Sea in the Sky над пляжем Ката-Ной. Фото: Sea in the Sky

Расположенный при отеле The Sea Galleri by Katathani ресторан Sea in the Sky – это место для особых случаев с несравненными видами на Андаманское море и столиками на открытом воздухе, позволяющими в полной мере насладиться видами. Отель находится на склоне покрытого джунглями холма между пляжами Ката-Яй и Ката-Ной, в ресторане на его крыше будет уютно как ищущей уединения паре, так и компании друзей, желающей провести вечер в камерной атмосфере.

Роскошный вид на море буквально ошеломил меня и моего спутника, стоило нам выйти из лифта на крышу. Заведение оформлено в радующем глаз современном стиле, но дизайн не сравнить с пейзажем, который просто заставляет замереть в восхищении. Андаманское море простирается так далеко, как только хватает взгляда, и сложно придумать место, более подходящее, чтобы любоваться пхукетским закатом. Дополнительный вау-фактор – продуманные дизайнером места для фото в Instragram, разбросанные ту и там по самой крыше.

Персонал в Sea in the Sky жизнелюбив и не против поболтать, однако и дело свое знает прекрасно – меню появилось перед нами сразу же, как только мы сели за столик, а заодно был озвучен список рекомендуемых блюд и напитков.

Мы решили остановиться на трио тако (Tacos Trio), помидорах конфи с сыром буррата (Burratina Confit Tomatoes) и шкворчащем стейке на двоих в качестве основного блюда (Sizzling Beef).

Пока еда готовилась, мы успели отдать должное напиткам для взрослых, а заодно сделать множество фото на память. Впрочем, прибывшие на стол блюда были под стать и атмосфере, и пейзажам.

Tacos Trio состоит из трех лодочек-тако. Начинки – чили кон карне с томленой говядиной; приготовленная на гриле курица в остром маринаде; креветки и лимоном и лаймом. К тако подаются сметана и мексиканская сальса, а сами они свежайшие и насыщенные яркими вкусами – просто объедение!

Второй переменой блюд были помидоры-черри с сыром буррата, которые оказались настолько красивыми, что их было даже жалко трогать вилкой. Щедрая порция бурраты из Италии была окружена сочными томлеными томатами и томатной эмульсией с орегано и оливками сорта таджаска.

Буррата была абсолютно идеальна, а ее насыщенный и сливочный вкус приятно оттеняли оливки и помидорки-черри, благодаря которым общая текстура блюда была более разнообразной.

Говяжий стейк на двоих тоже порадовал и подачей, и вкусом. Нам принесли приготовленную на углях вырезку (тендерлойн) с салатом, овощами-гриль, жареным рисом, мясной подливой и острым тайским соусом. Тендерлойн оказался невероятно нежным и был бы прекрасен на вкус и сам по себе, но я щедро добавила насыщенной подливы. При этом порция была весьма большой велика, так что я, действительно, советовала бы брать этот стейк на двоих.

После трех перемен мы уже были не в состоянии осилить десерты, но в следующий визит в Sea in the Sky я обязательно хочу попробовать их расплавленную шоколадную лаву (Molten Chocolate Lava), классическое пирожное с жидким шоколадом, апельсиновым крем-англезом и апельсиновым мороженым с карамелью из того же цитруса.

Если вы ищете ресторан для романтического свидания, Sea in the Sky – это место, которое обязательно должно быть в списке, из которого вы в итоге будете выбирать. Заведение открыто ежедневно с 17:30 до 23:30 (последний заказ – в 22:30). Рекомендуется бронировать столики заранее, имеется своя парковка.

Контактные телефоны Sea in the Sky: 093-5751788, 076 318 350 доб 1881. Сайт: SeaInTheSkyPhuket.com. Facebook: SeaInTheSky.Phuket.

 

 

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