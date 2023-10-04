Загоревшиеся кабели едва не подожгли дома в Рассаде

Пожарная служба Пхукет-Тауна призвала жителей провинции сообщать по телефону 191 обо всех случаях возгорания уличных кабелей для предотвращения угрозы жилому фонду. Обращение было опубликовано на странице офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) по Пхукет-Тауна, сотрудники которого выезжают на пожары и за чертой муниципалитета. В этот раз коммуникационные провода загорелись на Soi Paniang в Рассаде и едва не подожгли жилые дома.

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Сообщение о пожаре в Рассаде поступило на пульт дежурного около 3:45 утра. Когда сотрудники DDPM приехали на место событий, огонь еще не достиг жилых построек, но такая угроза имелась. Об этом заявил Ронапи Нгернсомбат из пхукетского офиса DDPM.

«Существовал риск, что огонь перекинется на дома людей, приведя к ущербу собственности и создав угрозу жильцам. У нас немало проблем с коммуникационными кабелями, которые требуют решения», – заявил господин Нгернсомбат.

По его словам, в данном случае причиной пожара стало скопление большого числа коммуникационных кабелей, которые одновременно нагрелись из-за дождя. Еще одна частая причина – износ электрических проводов и электрического оборудования.

«Люди должны регулярно проверять их состояние. Старые или поврежденные провода нужно незамедлительно заменять для предотвращения непредвиденных ситуаций», – заявил господин Нгернсомбат.