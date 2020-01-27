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Задержанный за оверстэй иностранец скончался в камере бангкокского аэропорта

Полицейский участок при бангкокском аэропорту Suvarnabhumi проводит проверку по факту смерти 60-летнего гражданина Венгрии, задержанного 25 января за оверстэй и на следующий день обнаруженного мертвым в камере.

27 Января 2020, 11:29 AM
Задержанный за оверстэй иностранец скончался в камере бангкокского аэропорта. Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post

Задержанный за оверстэй иностранец скончался в камере бангкокского аэропорта. Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, иностранец был задержан около полудня 25 января за превышение разрешенного срока пребывания в Таиланде и помещен в одну из камер отделения Иммиграционного бюро в аэропорту Suvarnabhumi. Мужчине грозили штраф за оверстэй и депортация.

Согласно заявлению полиции, в момент помещения под стражу мужчина не демонстрировал никаких признаков плохого самочувствия. Во время вечернего обхода он спал в камере. Утром же иностранец был уже мертв.

На место событий были вызваны специалисты больницы Bang Phli Hospital, осмотревшие тело и не обнаружившие признаков насильственной смерти. Эксперты пришли к выводу, что на момент обнаружения тела мужчина был мертв уже восемь часов.

Как заявил начальник полиции аэропорта Suvarnabhumi подполковник Натхапон Коминтарачарт, правоохранительные органы уже передали информацию о смерти иностранца в посольство Венгрии. Установить причину смерти должны специалисты Rama Bang Phli Hospital или Chakri Naruebodindra Medical Institute. Для проведения проверки в отношении дежурных сотрудников полиции была создана специальная комиссия.

 

 

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