Задержанный сбежал из-под стражи, заперев охранника в камере

Полиция Аюттхайи повторно задержала и вернула в камеру 23-летнего Ананта Комонванита, сумевшего запереть охранника в своей камере и сбежать из-под стражи вечером 19 ноября.

Новости Пхукета

20 Ноября 2018, 04:28 PM

Фото: Sunthon Pongpao / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, житель Аюттхайи Анант Комонванит был изначально задержан полицией округа Сена за хранение метамфетамина в воскресенье, 18 ноября.

Мужчину поместили под стражу в одной из камер местного полицейского участка, после чего он почти сразу же предпринял попытку освободиться, добившись того, чтобы его отправили в больницу по причине расстройства желудка. Попытка, в прочем, не удалась. Врачи Sena Hospital не обнаружили у Ананта никаких проблем, и его вернули назад в камеру.

Вечером следующего дня Анант предпринял вторую попытку сбежать. Около 21:00 вечера он позвал на помощь охранника, закричав, что его укусила заползшая в камеру змея. Пока сержант полиции Ратчада Супавонг проверял помещение в поисках змеи, Анант выскочил наружу и закрыл полицейского внутри, после чего сбежал из полицейского участка.

На поиски беглеца были брошены около 200 сотрудников полиции и волонтеров. Через несколько часов он был задержан в джунглях недалеко от полицейского участка.

В ходе допроса Анант признался, что выдумал истории про расстройство желудка и змею, чтобы попытаться совершить побег. При этом для мужчины стало сюрпризом, что на его поиски бросили столь значительные силы.