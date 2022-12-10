Задержанный рейс Azur Air из Новосибирска прибыл на Пхукет

Задержанный чартер ZF3749 перевозчика Azur Air из Новосибирска вылетел на Пхукет сегодня днем после многочасовой задержки и к вечеру прибыл на Пхукет. Срыв графика был вызван тем, что компании пришлось искать замену, после того, как запланированный на рейс Boeing остался на Пхукете. После взлета с острова вечером 9 декабря он два с половиной часа покружил над морем, а потом сел назад.

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Лайнер RA-73079 в 2017 году, когда он еще значился как VP-BUX. Фото: Anna Zvereva / Wikimedia Commons

Вместо лайнера RA-73078 (бывший VP-BUV), который по состоянию на вечер 10 декабря все еще остается на Пхукете, полет из Новосибирска выполняет самолет RA-73079 (бывший VP-BUX).

Оба самолета – идентичные Boeing 767-300, летающие с 1991 года. Первый до Azur трудился во Франции, Австрии и России, во флоте «Трансаэро». В второй за время службы сменил почти десяток хозяев, включая мексиканских, чилийских и бразильских.

В одной из двух предыдущих статей о проблемах с рейсами ZF3749 и ZF3750 издание «Новосибирск Онлайн» сообщало со ссылкой на прокуратуру, что в середине дня 10 декабря вылета из Новосибирска на Пхукете дожидались 322 человека, включая 40 детей. В публикации не пояснялось, идет ли речь об одном борте или о нескольких.

Как бы то ни было, вчерашний рейс ZF3749 совершил посадку на Пхукете сегодня вечером. По данным FlightRadar24, в 20:00 он находился в небе Мьянмы, а в 21:30 сел в пхукетском аэропорту.

Ни управляющая аэропортом Пхукета госкорпорация Airports of Thailand, ни Azur Air так и не рассказали, что произошло на борту лайнера RA-73078 после взлета 9 декабря и из-за чего командир корабля принял решение возвращаться на Пхукет, а не лететь в Новосибирск. В соцсетях озвучивается версия о неисправности системы кондиционирования, возникшей или замеченной после взлета.